Сирський розповів, як має відбуватися евакуація поранених із лінії фронту

Використання наземних роботизованих комплексів (НРК), створення підземних стабілізаційних пунктів та вдосконалення індивідуальних медичних аптечок були темами обговорення на нараді з питань розвитку медичної служби за участю головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

«Сучасна війна ставить нас перед дедалі складнішими викликами: «кіл-зона» може сягати понад 20 кілометрів. Тому ми постійно шукаємо й упроваджуємо нові рішення – як організаційні, так і технічні. Передусім це стосується евакуації поранених і надання їм швидкої та ефективної медичної допомоги», – написав Сирський у телеграм-каналі 3 січня.

За словами головнокомандувача, на нараді йшлося про використання наземних роботизованих комплексів для евакуації поранених із переднього краю. «Умови сучасного поля бою такі, що безпілотні евакуаційні платформи стають головним, а інколи і єдиним можливим засобом евакуації поранених у складних тактичних умовах. Дедалі більше підрозділів впроваджують застосування НРК… доставляючи пораненого з лінії бойового зіткнення до пункту передачі екіпажу медичної евакуації. Насамперед цей підхід використовуємо на Покровському напрямку, де зараз особливо важко», – наголосив Сирський.

«Окремо заслухав доповідь 81-шої бригади щодо створення підземних стабілізаційних пунктів. Це ще одне ефективне рішення, продиктоване реаліями війни. Завчасно підготовлені, замасковані та добре обладнані підземні пункти дають медикам змогу працювати зосереджено й безпечно та збільшити шанси на порятунок поранених. Такий досвід потрібно масштабувати», – додав Сирський.

Також обговорили вдосконалення індивідуальних медичних аптечок відповідно до сучасних викликів поля бою, вказав головнокомандувач ЗСУ.

За оцінкою американського Інституту вивчення війни, російські війська збільшили середні темпи просування у 2025 році завдяки новому оперативному шаблону, але не досягли своїх пріоритетних цілей у визначені терміни.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 грудня заявив, що для ведення стратегічної наступальної операції противник наростив угруповання до чисельності близько 710 тисяч військових.

За його даними, війська РФ уже понад 17 місяців намагаються захопити Покровськ на Донеччині, однак українські підрозділи тримають оборону й перехоплюють ініціативу.