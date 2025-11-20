Російський FPV-дрон уразив евакуаційне авто під Лиманом

Вранці 20 листопада російські війська уразили дроном авто, що прямувало на евакуацію цивільних до Лиману Донецької області.

Перед ударом FPV-дрон на оптоволокні перебував у засаді.

В екіпажі перебували громадянин США з гуманітарної організації Plain Compassion Crisis Response, двоє поліцейських підрозділу «Білий Янгол» та журналіст проєкту Радіо Свобода – Донбас.Реалії (проєкту Радіо Свобода).

Поранення зазнав волонтер, який був за кермом – у нього усколкові поранення обличчя. Журналіст не постраждав.

«Ми просто їхали і раптом просто бах, бах. Не зовсім розумію, що насправді сталося. Ми тут, щоб евакуювати людей, я зі Сполучених Штатів. Я трохи дезорієнтований зараз», – сказав волонтер Девон Массер після того, як йому надали першу допомогу.

Авто повністю згоріло.

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні заявляє, що цивільні люди у прифронтових районах України потерпають внаслідок атак безпілотників малого радіусу дії, здійснених військами РФ.

Місія задокументувала випадки, коли «оператори безпілотників навмисно атакували цивільних осіб, які пересувалися приватними автомобілями, користувалися автобусами, гуляли на вулиці, їхали на велосипедах, надавали гуманітарну допомогу, евакуювали інших або перебували у чітко позначених каретах швидкої допомоги». Такі атаки можуть становити воєнні злочини, наголосили в ООН.

Згідно з перевіреними даними організації, кількість цивільних жертв внаслідок атак безпілотників малого радіусу дії стабільно зростала наприкінці 2023 року і на початку 2024-го, а в липні 2024 року різко подвоїлася. У квітні 2025 року цей показник досягнув рекордного рівня: тоді загинули 42 особи, ще 283 були поранені.







