Армія РФ змінює напрямок головного удару?

Уперше за дуже довгий час Покровський напрямок перестав бути лідером за кількістю російських штурмів за добу – його місце зайняв Гуляйпільський.

Вранці 5 січня Генштаб повідомив про 54 бойові зіткнення навколо Мирнограда і Покровська, і аж про 65 – навколо Гуляйполя. Відомство повідомило, що агресор атакував саме місто, а також села на флангах – Варварівку, Зелене, Святопетрівку і Дорожнянку.

Майже все місто, згідно з картою DeepState, перебуває у «сірій зоні» – жодна зі сторін його повністю не контролює. Однак армія РФ змогла вбити «клин» в його центр, а також наблизитися з півночі до траси на Варварівку, яка живить українське угруповання.

За минулу добу близько 25 боїв відбулися безпосередньо в Гуляйполі. Ще понад 20 – у північному передмісті, зокрема в районі Варварівки. Бої також тривали поблизу залізничної станції Гуляйполе, повідомив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин в у телемарафоні «Єдині новини».

Останнє просування армії Росії аналітики DeepState зафіксували тут на самому початку року – біля Дорожнянки.

Аналітики взагалі відзначили велику активність агресора в Запорізькій області в кінці 2025-на початку 2026-го. За їхніми даними, армія РФ активно штурмує Білогір'я біля Оріхова, а також Степногірськ, який може відкрити російським військам дорогу на місто Запоріжжя.

Речник Сил оборони Півдня Волошин каже, що росіяни намагаються повністю витіснити українські Сили оборони зі Степногірська, активно застосовуючи авіацію й артилерію.

«Це ознаки, що ворог готує певну активізацію», – наголосив Владислав Волошин.

Плацдарм навколо Степногірська дуже важливий для оборони Запоріжжя. Звідти до обласного центру 20–25 кілометрів.

