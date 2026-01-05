Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Донбас

Армія РФ змінює напрямок головного удару?

Атаки армії РФ на Гуляйпільському напрямку
Атаки армії РФ на Гуляйпільському напрямку

Уперше за дуже довгий час Покровський напрямок перестав бути лідером за кількістю російських штурмів за добу – його місце зайняв Гуляйпільський.

Вранці 5 січня Генштаб повідомив про 54 бойові зіткнення навколо Мирнограда і Покровська, і аж про 65 – навколо Гуляйполя. Відомство повідомило, що агресор атакував саме місто, а також села на флангах – Варварівку, Зелене, Святопетрівку і Дорожнянку.

Майже все місто, згідно з картою DeepState, перебуває у «сірій зоні» – жодна зі сторін його повністю не контролює. Однак армія РФ змогла вбити «клин» в його центр, а також наблизитися з півночі до траси на Варварівку, яка живить українське угруповання.

За минулу добу близько 25 боїв відбулися безпосередньо в Гуляйполі. Ще понад 20 – у північному передмісті, зокрема в районі Варварівки. Бої також тривали поблизу залізничної станції Гуляйполе, повідомив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин в у телемарафоні «Єдині новини».

Останнє просування армії Росії аналітики DeepState зафіксували тут на самому початку року – біля Дорожнянки.

Аналітики взагалі відзначили велику активність агресора в Запорізькій області в кінці 2025-на початку 2026-го. За їхніми даними, армія РФ активно штурмує Білогір'я біля Оріхова, а також Степногірськ, який може відкрити російським військам дорогу на місто Запоріжжя.

Речник Сил оборони Півдня Волошин каже, що росіяни намагаються повністю витіснити українські Сили оборони зі Степногірська, активно застосовуючи авіацію й артилерію.

«Це ознаки, що ворог готує певну активізацію», – наголосив Владислав Волошин.

Плацдарм навколо Степногірська дуже важливий для оборони Запоріжжя. Звідти до обласного центру 20–25 кілометрів.

Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода:

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG