На фронті за добу зафіксували 211 бойових зіткнень – командування

На фронті протягом минулої доби зафіксували 211 бойових зіткнень, найбільше – на Покровському і Гуляйпільському напрямках, повідомив у ранковому зведенні 4 січня Генштаб ЗСУ.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 40 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Мирноград, Котлине, Удачне, Затишок, Філія та у бік Білицького, Сергіївки, Кучерового Яру… На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили 36 ворожих спроб просунутися вперед у районах населених пунктів Гуляйполе, Успенівка, Дорожнянка і в напрямку Добропілля, Зеленого», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними Генштабу, 22 російських атаки було на Лиманському напрямку, 21 – на Олександрівському, 19 – на Південно-Слобожанському, 18 – на Костянтинівському.

Бойові дії також тривали на Куп’янському, Слов’янському, Оріхівському і Придніпровському напрямках.

За оцінкою американського Інституту вивчення війни, російські війська збільшили середні темпи просування у 2025 році завдяки новому оперативному шаблону, але не досягли своїх пріоритетних цілей у визначені терміни.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 грудня заявив, що для ведення стратегічної наступальної операції противник наростив угруповання до чисельності близько 710 тисяч військових.

За його даними, війська РФ уже понад 17 місяців намагаються захопити Покровськ на Донеччині, однак українські підрозділи тримають оборону й перехоплюють ініціативу.

