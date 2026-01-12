Армія Росії активізувала спроби просочитися на північ Покровська – 7-й корпус ДШВ

Сили оборони продовжують стримувати російський наступ у Покровську, повідомляє 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ 12 січня.

«Противник активізував спроби просочитися з допомогою штурмових груп у північну частину Покровська, що вище залізниці. Однак Сили оборони зупиняють зусилля ворога», – йдеться в повідомленні.

Військові додають, що російські сили намагаються вести активні дії в районі промислової зони на північно-західних околицях міста. Вони мають на меті накопичити сили для подальшого просування в бік Гришиного. Водночас Сили оборони «діють на випередження, застосовуючи ударні БпЛА та артилерію, не дозволяючи ворогу сконцентрувати сили та засоби або розгорнути наступальні дії».

Читайте також: «Не факт, що Костянтинівка стане головною точкою»: як може змінитися мапа боїв на Донбасі у 2026 році

За даними корпусу, похолодання ускладнює ведення бойових дій для обох сторін:

«Українські підрозділи забезпечуються необхідними засобами для підтримання боєздатності в умовах низьких температур. Зокрема, організована доставка бійцям теплого одягу та індивідуальних засобів обігріву».

Командування додає, що логістичне забезпечення в районі бойових дій залишається складним. Для постачання застосовують важкі дрони та наземні роботизовані комплекси.

Напередодні угруповання військ «Схід» повідомило, що Сили оборони продовжують контролювати північну частину Покровська, переміщення підрозділів РФ «своєчасно виявляються, завдається вогневе ураження по противнику».

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.



