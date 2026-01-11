Угруповання військ «Схід»: армія РФ збільшила зусилля з інфільтрації до центру Мирнограда

Тривають активні дії українських військ у районі Покровсько-Мирноградської агломерації, повідомляє угруповання військ «Схід» увечері 11 січня.

Зокрема, за зведенням, Сили оборони продовжують контролювати північну частину Покровська: усі переміщення підрозділів РФ «своєчасно виявляються, завдається вогневе ураження по противнику».

Угруповання називає ситуацію в Мирнограді складною. Російська армія продовжує накопичувати сили на півдні та північно-східних околицях.

«Ворог також збільшив зусилля з інфільтрації в центральну частину населеного пункту. Для недопущення подальшого просування ворога тривають пошуково-ударні дії Сил оборони у Мирнограді та на підступах до міста», – йдеться в зведенні.

У грудні командування російського Генштабу доповіло лідерові РФ Володимиру Путіну, що російські війська взяли під контроль міста Гуляйполе в Запорізькій області та Мирноград у Покровському районі Донецької області. Український Генштаб ці заяви заперечив.

Війська РФ уже понад півтора року намагаються захопити Покровськ, однак українські підрозділи тримають оборону на цьому напрямку.

Покровськ – місто з населенням до початку повномасштабного вторгнення РФ понад 60 тисяч – є важливим траспортним вузлом і більшу частину 2025 року перебувало під загрозою оточення російськими військами.



