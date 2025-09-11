Розстріляли на власному подвір’ї: Радіо Свобода публікує нові докази вбивств цивільних у Бучі

Радіо Свобода отримало в розпорядження фото із дрону, на якому зафіксовано, як група російських військових проводить так звану зачистку на приватному подвір’ї у Бучі, а поруч них лежить розстріляний господар цього будинку ‒ 69-річний Валерій Кізілов.

На знімку помітно, що армійці одягнені в темнозелену форму з білими пов’язками – тактичний знак розрізнення, який використовувала тоді армія РФ. Метадані фото свідчать, що воно було зроблене невдовзі після вбивства бучанця Кізілова, яке сталося 4 березня 2022 року близько 17:00.

Згідно з розслідуванням Радіо Свобода, до цього розстрілу може бути причетний розвідувальний взвод 234-го десантно-штурмового полку з Пскова під командуванням лейтенанта Артема Тарєєва. Саме його взвод проводив тоді так звану зачистку неподалік будинку Кізілова. Це підтверджують записи з камер спостереження, на яких Радіо Свобода ідентифікувала Тарєєва та його підопічних. Згодом ці російські розвідники попрямували безпосередньо в напрямку подвір’я Валерія Кізілова, де згодом й сталося вбивство цивільного бучанця.





Невдовзі двері погреба, де ховалася від обстрілів його дружина Людмила Кізілова, відкрив один із російських військових. Він не відповів на її запитання про чоловіка та наказав не виходити.

Пізно ввечері Людмила таки наважилася вийти із погреба та знайшла на власному подвір’ї тіло свого чоловіка. Цілу ніч жінка просиділа біля його тіла.

Людмила та Валерій Кізілови прожили в шлюбі 47 років. Познайомилися в Бучі. Разом були зі школи. Мали дітей та онуків.

Наступного дня після вбивства Валерія Кізілова російські військові декілька днів тримали його дружину Людмилу в неволі. Пізніше будинок подружжя згорів від обстрілу.

Читайте також: Радіо Свобода публікує невідомі кадри розстрілу цивільного в Бучі та мародерства армії РФ

Радіо Свобода намагалося зв’язатися із лейтенантом Тарєєвим, але він не відповів на дзвінки.

У грудні 2023 року Тарєєва нагородили в РФ Орденом Мужності, а у 2024 році Головне слідче управління Національної поліції повідомило йому підозру у віддані наказів на вбивство цивільних. В результаті, за даними українського слідства, у період між 05.03.2022-09.03.2022 підопічними Тареева були розстріляні 16 людей на вулиці Яблунській у Бучі.

Детально про розстріли на вулиці Яблунській у Бучі, що сталися на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році – дивіться у третій частині розслідування журналіста Радіо Свобода Дмитра Джулая.

«Буча. Яблунська» – це третя частина розслідування Радіо Свобода про масові вбивства у місті Бучі, що під Києвом.

– це третя частина розслідування Радіо Свобода про масові вбивства у місті Бучі, що під Києвом. Друга частина фільму «Буча. Вбивство самооборонця Побігая» у травні 2025 року отримала у США золоту нагороду телекінопремії New York Festivals 2025 (New York Festivals TV & Film Awards) у номінації «Права людини».

(New York Festivals TV & Film Awards) у номінації «Права людини». А перша частина ‒ про вбивство полковника СБУ Олексія Теліженка, стала підставою для українських правоохоронних органів оголосити підозру російському офіцеру, який був одним із фігурантів розслідування.

За інформацією Архівного відділу Бучанської міської ради, за період російської окупації в Бучанській громаді загинули 554 цивільних. 43 тіла залишаються невпізнаними, ще 38 цивільних бучанців вважаються зниклими безвісти. Щонайменше 33 чоловіків й досі перебувають у полоні. Один із незаконно ув'язнених Росією цивільних загинув у російській неволі.

Росія заперечує причетність своїх військ до масових вбивств цивільних у Бучі. Міністерство оборони РФ стверджувало, що за час перебування російських військ у цьому місті «жоден місцевий житель не постраждав від будь-яких насильницьких дій», а президент РФ Путін назвав масові розстріли у Бучі «фейком» і «провокацією».







