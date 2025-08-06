Радіо Свобода публікує невідомі кадри розстрілу цивільного в Бучі та мародерств армії РФ

Радіо Свобода публікує раніше невідоме відео з камер спостереження, на якому зафіксовано розстріл 70-річного бучанця Володимира Рубайла, вчинений російськими військовими на вулиці Яблунській 4 березня 2022 року.

На відеозаписах помітно, що російські військові першим пострілом ранять Володимира Рубайла, а тоді, коли цивільний чоловік ледь тримався на ногах, прицільно дострілили його пострілом у голову.

Невдовзі поруч із тілом Володимира Рубайла, що весь цей час лежало на землі, російські військові почали масово грабувати продуктовий супермаркет. Вони розбили скло й зайшли всередину. Награбоване складали в кошики та пакети й вантажили на бронетехніку. Щоб забрати більше, дехто набивав візки й котив їх вулицею до щойно захоплених будинків бучанців.

Як раніше повідомляло Радіо Свобода, до вбивства Володимира Рубайла можуть бути причетні російські десантники із 234-го десантно-штурмового полку із Пскова, а саме група на чолі з сержантом Володимиром Борзуновим. Як встановило Радіо Свобода, саме його відділення перебувало на позиції, звідки, за даними українських експертів-балістів, й вистрілили у цивільного бучанця.

У телефонній розмові з кореспондентом Радіо Свобода сержант Борзунов підтвердив, що саме російські військові вбили Рубайла, але заперечив свою причетність і причетність своїх підопічних до вбивства цивільного бучанця.



Детальніше про розстріли на вулиці Яблунській у Бучі можна подивитися у третій частині розслідування кореспондента Радіо Свобода Дмитра Джулая:

Володимир Рубайло народився в 1951 року в Бучі. Там закінчив школу. Служив у лавах радянської армії в роті почесної варти в одній із військових частин на території Східної Німеччини. Разом з дружиною виховав двох дочок. До пенсії довгий час працював водієм на лісовому підприємстві в Ірпені. Розстріляний російськими військовими на вулиці Яблунській 4 березня 2022 року.



«Буча. Яблунська» – це третя частина розслідування Радіо Свобода про масові вбивства у Бучі. Попередня частина фільму «Буча. Вбивство самооборонця Побігая» у травні 2025 року отримала у США золоту нагороду телекінопремії New York Festivals 2025 (New York Festivals TV & Film Awards) у номінації «Права людини». А перша частина ‒ про вбивство полковника СБУ Олексія Теліженка, стала підставою для українських охоронних органів оголосити підозру російському офіцеру, який був одним із фігурантів розслідування.

За інформацією Архівного відділу Бучанської міської ради, за період російської окупації в Бучанській громаді загинули 554 цивільних.

43 тіла залишаються невпізнаними, а 38 цивільних бучанців вважаються зниклими безвісти. Щонайменше 33 чоловіків й досі перебувають у полоні. Один із затриманих цивільних загинув у російській неволі.

Росія заперечує причетність своїх військ до масових вбивств цивільних у Бучі, Міністерство оборони РФ стверджувало, що за час перебування російських військ у цьому місті «жоден місцевий житель не постраждав від будь-яких насильницьких дій», а президент РФ Путін назвав масові розстріли у Бучі «фейком» і «провокацією».