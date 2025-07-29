Розстріл цивільних, які намагалися виїхати з Київщини: Нацполіція встановила особу командира РФ

Оперативники та слідчі управління Національної поліції в Криму й Севастополі встановили особу російського командира, який віддавав наказ розстрілювати цивільних під час окупації Київщини – про це повідомила пресслужба відомства 29 липня.

Йдеться про події березня 2022 року, коли російські військові облаштували бойові позиції між Березівкою й Бузовою Бучанського району Київської області. За даними поліції, вони розстрілювали цивільні автомобілі з мирними людьми, які намагалися виїхати з окупованих районів у напрямку Житомира.

Слідство встановило, що наказ віддав начальник штабу 5-ї окремої гвардійської танкової Тацинської Червонопрапорної ордена Суворова бригади 36-ї загальновійськової армії східного військового округу РФ Роман Володимирович Ніколаєнко.

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«Поліцейські встановили, що на даному відрізку дороги російські військові вбили 22 осіб, серед яких малолітня дитина. Ще 37 людей визнано потерпілими, серед яких семеро отримали поранення різного ступеня тяжкості. Одна із жінок внаслідок травм отримала інвалідність», – повідомляє відомство.

Поліція, за заявою, провела понад 400 слідчих дій та 70 судових експертиз, в тому числі медичні, балістичні та вибухотехнічні. Слідчі повідомили російському командиру про підозру у воєнних злочинах, що призвели до загибелі людей. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Київська область, яка частково перебувала під російською окупацією з 24 лютого до 31 березня 2022 року, була звільнена від російських військ на початку квітня 2022 року. Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки убивств цивільних жителів та зібрані численні свідчення про звірства військових РФ.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.







