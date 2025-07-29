«Що ви робите, отямтесь!»: Росія залишила окупований Донбас майже без води – ситуація критична

Раз на три доби по дві години: Росія ще більше обмежує водопостачання на окупованій Донеччині. Днями окупаційна адміністрація оголосила населенню про критичну ситуацію з водопостачанням, через що ввела нові, більш жорсткі графіки. Чому так сталося, і як місцеві дають собі раду з цим – розповідає проєкт Радіо Свобода Донбас Реалії.

У Донецьку воду тепер дають раз на три дні – замість двох, як було досі. Місто-мільйонник не має щоденного постачання води міськими мережами відтоді, як РФ почала повномасштабне вторгнення. А в Маріуполі, де до окупації не було проблем із водою, вона з'являтиметься у кранах раз на два дні по чотири години.

Раз на три дні вода буде у Макіївці. В Іловайську, Харцизьку та Зугресі – у кращому випадку даватимуть через день.

В місцевих пабліках люди пишуть, що насправді вода з'являється ще рідше, і графіків часто не дотримуються.

Чому було погано і стало ще гірше

Причиною жорсткіших графіків окупанти називають підготовку до опалювального сезону та критичне зниження рівня води у трьох місцевих водосховищах.

Але з водосховищ Донецьк раніше воду не споживав, а мав стабільне постачання зі спеціальної гідротехнічної споруди – каналу Сіверський Донець – Донбас: ним від запуску у кінці 50-х живився регіон і ним Україна подавала воду в окупацію з 2014-го до 2022 року.

Донецьк втратив це джерело через початок масштабної агресії Росії у 2022-му. Насосні станції, розташовані на різних ділянках каналу (приміром, під Авдіївкою) – зруйновані, а саме русло перетворилося на місце запеклих боїв: російські війська його штурмують, намагаючись перейти у багатьох точках (так зараз, приміром, відбувається біля Часового Яру):

З 2022 року окупанти на постійній основі подавали донеччанам резервну воду, ліміти якої обмежені місяцями або навіть тижнями. Донбас Реалії неодноразово розповідали про погодинні обмеження подачі води на підконтрольній РФ території Донбасу. Жителі міста-мільйонника звикли носити воду на поверхи, заміняти туалети відрами, взимку 2023-2024-го навіть топили сніг на плитах, а 2024-2025-го милися ним.

Від початку повномасштабного вторгнення графік подачі води постійно варіювався залежно від того, що відбувалось на фронті.

У січні цього року поблизу Часового Яру російські військові у декількох місцях підірвали труби каналу Сіверський Донець – Донбас.

На заміну каналу Росія всі роки окупації обіцяє провести воду з річки Дон. У травні 2023 року канал запустили, запевнивши, що тепер значно покращаться графіки подачі води у Донецьк, Макіївку, Ясинувату та інші міста.

Цього так і не сталося: будівництвом водогону Дон – Донбас керував заступник міністра оборони Росії – Тимур Іванов, який згодом сів за грати за, як заявило російське слідство, хабар.

Однак навіть новий водовід не усунув би дефіцит води у регіоні, це визнав і сам ватажок окупаційної адміністрації Денис Пушилін. А екологи зазначали, що штучна споруда, яка перекидатиме воду з Дону, може бути небезпечною для довкілля.

В ефірі Радіо Донбас Реалії колишній президент «Маріупольського телебачення» Микола Осиченко каже: потужність водогону Дон – Донбас у десятки разів менша за необхідну для регіону кількість води.

«Зникне агропром, тут справа не в робочих місцях, а банально у їжі. Її не буде. Для поливу пшениці, томатів та всього іншого теж потрібна вода. Води не буде! А якщо не буде води, там буде випалена пустеля», – зазначає він.

Чому Росія не може або й не планує заживити регіон водою

«Можливо, саме це і потрібно Росії для буферної зони? – припускає Осиченко. – Можливо. Але я вам скажу: я бачу, як схуд Денис Пушилін, я думаю, це нерви, і він розуміє, що [президенту РФ Володимиру] Путіну потрібна буде «жертва» для того, щоб дати її «голову» жителям окупованих територій. «Ось це він!» Тобто, «цар» (мається на увазі Володимир Путін – ред.) норм, а цей – ні. Тому там ще може відбуватися багато цікавих речей».

Раніше голова окупаційної адміністрації Донецька неодноразово заявляв, що проблеми з водою вирішаться, щойно Росія захопить Слов’янськ, тому що там розташований водозабір каналу Сіверський Донець – Донбас із, власне, річки Сіверський Донець, яка є головною водною артерією регіону.

А вже 24 липня Пушилін вийшов з новою заявою: «Москва рядом» – за дорученням Путіна до регіону направили додаткові аварійні бригади, водовози та необхідну техніку. Пушилін також зазначив, що постачальники розливної питної води почали знижувати ціни.

Зараз донеччани, як свята, чекають дощової води, а також купують розливну. Ще у травні місцеві пабліки публікували відео, де водопроводами у будинки текла вода з шахт. Ця практика, ймовірно, триває. Але шахтні води є досить небезпечними, оскільки вимивають хімічні речовини із вичерпаних виробок.

«Вони зараз намагаються «ліпити людям ліпуху» (обманювати – ред.) про те, що будуть змушені воду з шахт дати у водопровідні труби, щоб люди це прийняли. А люди у Донецьку, шахтарському регіоні, знають, що шахтні води – це таблиця Менделєєва. Ще існує шахта «Юнком» під Єнакієвим, у якій за Радянського Союзу був підземний ядерний вибух, а в 2018 році окупаційна влада припинила відкачувати воду звідти», – каже Микола Осиченко.

«Вони будуть пристосовуватись, – додає він про ймовірну реакцію населення. – Я в маріупольській блокаді пристосувався до пекла, коли не було нічого! Ні води, ні їжі. Буквально через два дні. Бо мозок твій адаптується до цього і, щоб ти не «поїхав кукухою», думає: а, ну ок, зараз я вийду, знайду їжі, знайду води, не потраплю під авіабомбу… І це вже норма».

І яка ж реакція населення?

Усі дотичні до Донеччини водосховища більше не мають води. Вода з резервів теж закінчується. Точково людей у деяких регіонах рятують артезіанські свердловини, як от в Амвросіївці. Буріння дороговартісне, і через шахтарське минуле регіону можливе не скрізь.

У великих містах, таких як Єнакієве та Маріуполь, розглядають варіанти очищення шахтних вод, але процедура очистки таких вод коштує ще більше, ніж буріння свердловин.

Нещодавно російське телебачення показало, як на окупованій Донеччині через брак води гинуть кури на птахофабриці.

Зрідка в окупованих містах виходять на мітинги: так, приміром, зробили жителі Кіровського району Донецька у січні 2024-го або жителі Бунге (Юнокомунарівськ до декомунізації) у червні 2025-го.

«Люди вийшли з криком. Потім закрили роти, там дали їм якусь діжку з водою. «Ось вам, є вода». Але процес вже пішов. Я все чекаю, коли у цих людях прокинеться ген «Україна». Цей ген свободи, коли вони встануть з колін, на яких вони скаржаться Путіну. «Путін, немає води, Путін, немає ще чогось там…» Так це Путін вам зробив!» – каже маріупольський журналіст Осиченко.

Поки що люди більше проявляють своє невдоволення в мережі чи у чергах за водою. Заяви Пушиліна про водовози з Москви та зниження ціни на фасовану воду їх не заспокоюють:

– Як зниження вартості води в магазині вплине на її кількість у крані? Обіср*лися, і нічого розумнішого не придумали, ніж нагнути приватників. Постачальники води тепер заощаджуватимуть на фільтрах, і ми отримуватимемо погану якість води!

– В Торезі приватники воду віддають безкоштовно, от тільки за доставку беруть 3500 рублів за куб.

– Круглоголові, що ви робите, отямтесь, де вода з Дону? Витратили стільки грошей…

– Графік не дотримується подачі води! Замість заявлених годин вона, дай Боже, по нитці дві години йде! Балаканина одна!

– Сьогодні був черговий день води за графіком! Ну і де напір та вода в крані?!

А між донеччанами та маріупольцями потроху точаться суперечки: люди з'ясовують, хто випив чию воду, починаються сварки через те, скільки кому дістанеться підвезеної води:

– Ну нехай хоч у Маріуполі буде вода, не усім же страждати, якщо реально води немає.

– Так зараз Північно-Кримський канал висохлий стоїть, і ніяка вода через нього не подається. Там у ньому вже дерева виросли. Я торік уздовж нього в західну частину Криму їхала і особисто спостерігала. А зараз у Криму ситуація з водою явно в рази краща за нашу.

– Маріуполь отримує нашу водичку і, зауважте, холодну і гарячу щодня! Донецьк обійдеться.

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