Британська розвідка проаналізувала ув’язнення у Росії колишнього заступника міністра оборони

Британська розвідка проаналізувала ув’язнення колишнього заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова.

Як пише Міноборони Британії, Іванов є найвідомішою фігурою, засудженою російським урядом за розкрадання коштів високопосадовцями нижче рівня виконавчої влади або кабінету міністрів, переслідування також торкнулися кількох інших високопосадовців, які, як і Іванов, мають тісні зв'язки з колишнім міністром оборони Сергієм Шойгу. Шойгу був звільнений з посади міністра оборони 12 травня 2024 року і переведений на посаду секретаря Ради безпеки Росії.

Читайте також: Розвідка Британії назвала високопосадовців РФ, яких може зачепити арешт заступника Шойгу

«Хоча глибоко вкорінена корупція, що існує в Міноборони Росії, суттєво підриває ефективність російської армії, метою російської влади майже напевно не є повне викорінення корупції; така поведінка є фундаментальною для функціонування російського режиму. Замість цього російська влада, ймовірно, прагне обмежити корупцію до більш керованих рівнів, які мають менший вплив на функціонування відомства», – йдеться у повідомленні.



1 липня колишнього заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова було визнано винним у розкраданні та відмиванні коштів і засуджено до 13 років ув'язнення. До свого арешту в квітні 2024 року Іванов відповідав за значні проєкти військового будівництва та закупівель, включаючи відбудову нанезаконно окупованих українських територіях.

Другого обвинуваченого у справі – колишнього керівника компанії «Оборонлогістика» Антона Філатова – засуджено до 12 з половиною років ув’язнення зі штрафом.

Російське видання РБК писало, що у вироку визнана доведеною провина підсудних у привласненні 216,6 мільйона рублів при купівлі поромів для Керченської переправи, а також у розкраданні і відмиванні 3,9 мільярда рублів, які раніше належали банку «Інтеркоммерц», що збанкрутував.

Розвідка Великої Британії називала арешт у Росії заступника міністра оборони Тимура Іванова за підозрою в корупції «найсерйознішим скандалом в Міноборони РФ після того, як у листопаді 2012 року відправили у відставку міністра оборони Анатолія Сердюкова».