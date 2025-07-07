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Новини | Міжнародні

Британська розвідка проаналізувала ув’язнення у Росії колишнього заступника міністра оборони

Як пише Міноборони Британії, Іванов є найвідомішою фігурою, засудженою російським урядом за розкрадання коштів високопосадовцями нижче рівня виконавчої влади або кабінету міністрів
Як пише Міноборони Британії, Іванов є найвідомішою фігурою, засудженою російським урядом за розкрадання коштів високопосадовцями нижче рівня виконавчої влади або кабінету міністрів

Британська розвідка проаналізувала ув’язнення колишнього заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова.

Як пише Міноборони Британії, Іванов є найвідомішою фігурою, засудженою російським урядом за розкрадання коштів високопосадовцями нижче рівня виконавчої влади або кабінету міністрів, переслідування також торкнулися кількох інших високопосадовців, які, як і Іванов, мають тісні зв'язки з колишнім міністром оборони Сергієм Шойгу. Шойгу був звільнений з посади міністра оборони 12 травня 2024 року і переведений на посаду секретаря Ради безпеки Росії.

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«Хоча глибоко вкорінена корупція, що існує в Міноборони Росії, суттєво підриває ефективність російської армії, метою російської влади майже напевно не є повне викорінення корупції; така поведінка є фундаментальною для функціонування російського режиму. Замість цього російська влада, ймовірно, прагне обмежити корупцію до більш керованих рівнів, які мають менший вплив на функціонування відомства», – йдеться у повідомленні.

1 липня колишнього заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова було визнано винним у розкраданні та відмиванні коштів і засуджено до 13 років ув'язнення. До свого арешту в квітні 2024 року Іванов відповідав за значні проєкти військового будівництва та закупівель, включаючи відбудову нанезаконно окупованих українських територіях.

Другого обвинуваченого у справі – колишнього керівника компанії «Оборонлогістика» Антона Філатова – засуджено до 12 з половиною років ув’язнення зі штрафом.

Російське видання РБК писало, що у вироку визнана доведеною провина підсудних у привласненні 216,6 мільйона рублів при купівлі поромів для Керченської переправи, а також у розкраданні і відмиванні 3,9 мільярда рублів, які раніше належали банку «Інтеркоммерц», що збанкрутував.

Розвідка Великої Британії називала арешт у Росії заступника міністра оборони Тимура Іванова за підозрою в корупції «найсерйознішим скандалом в Міноборони РФ після того, як у листопаді 2012 року відправили у відставку міністра оборони Анатолія Сердюкова».

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