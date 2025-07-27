«Русские своих бросают». Як штурмує армія РФ на Донеччині – розповідають дронарі ЗСУ

Через російські БпЛА – і розвідувальні, і ударні – заїзд та виїзд на бойові позиції пілотів перетворюється на спецоперацію. Тому чекаємо декілька днів, поки екіпаж вийде в тил. Зустрічаємося з бійцями 30-ї ОМБр ЗСУ в полях Донеччини: поки одні відточують навички керування «мавіком»(компактний коптер – ред.), інші розповідають нам про ситуацію на напрямку, тактику російських військ і проблеми із забезпеченням.

Як екіпажі БпЛА зупиняють штурми загарбників та до чого тут «хом’яки»? Про це у репортажі Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода).

На відео, яке зняв український дрон, – територія, тимчасово окупована військами РФ. Іншими словами, зараз – тил російських військ. Тіло військовослужбовця армії РФ лежить просто серед дороги. Останки загарбника, кажуть бійці 30-ї ОМБр, лежать там, не потрібні його товаришам по службі, не один тиждень – вони просто проходять повз.

«Це тіло за пару тижнів можна було би забрати і віддати родичам. А цей труп просто лежить на стежині, навколо нього вже натоптали іншу стежину півколом – і просто його обходять і об’їжджають. Отак «русские своих не бросают», – каже пілот Макс.

«У них є так звані «хом’яки»

Ця картинка – результат одного з невдалих штурмів. Тактика російських військ тут типова для усього фронту: пересування малих груп піхоти.

«Уперед висуваються один, двоє чи троє бійців. Також використовували і мототехніку, і легкоброньовану техніку, і важкоброньовану техніку, обшиту колодами, дошками, металом, – розповідає Михайло Трач, командир батальйону безпілотних систем. – Ворог постійно намагається знайти слабкі місця в обороні для того, щоб захопити території, закріпитися і послабити нашу оборону».

Тактику малих піхотних груп армії РФ Донбас Реалії дослідили у матеріалі «Армія РФ захоплює Донбас з тактикою ПВК «Вагнер». Як це зупинити?»

Підрозділ Михайла Трача відповідає, зокрема, за райони Соледару і Часового Яру – наразі це Краматорський напрямок східного фронту.

У Соледарі біля Бахмуту розташовані шахти, де видобували кам’яну сіль. Містечко, яке штурмували, зокрема, «вагнерівці», агресор окупував наприкінці січня 2023 року.

Російський наступ на Часів Яр триває від окупації Бахмуту навесні 2024 року. Це місто розташоване на висотах і є важливим для оборони міст півночі Донеччини: Костянтинівки, Дружківки, Краматорська та Слов’янська.

«Російські екіпажі БпЛА для нас – найпріоритетніша ціль. Тому що ворог має певну перевагу в кількості екіпажів та їхньому забезпеченні.. Ми працюємо над цим: знищуємо антени, спалюємо точки зльоту, бліндажі, полюємо на пілотів. У нас є успішні кейси», – ділиться Трач з посмішкою і додає, що розкривати особливості тактики знищення російських пілотів не буде.

Проте українським військовим відома тактика військ РФ. Низькокваліфікованих бійців із дронами та батареями російські командири засилають на передній край, фактично, з місією камікадзе: донести дрон якомога ближче до лінії зіткнення; у цей час пілот з пультом керування та антеною сидить за декілька кілометрів у захищеному бліндажі.

«У них є так звані «хом’яки»: вони виставляють дрони якомога ближче до лінії бойового зіткнення. Ми вже не раз такі точки уражали. Потім звідти вибігає російський військовослужбовець з кейсами, батареями і з «мавіком» під боком і тікає до іншого бліндажа», – описує комбат тактичні хитрощі військ РФ.

Штурмують… з генератором

Тактика захисту від українських дронів серед військових РФ не нова, зазначають пілоти:

засоби РЕБ;

мобільні групи з гвинтівками та дробовиками;

стаціонарні позиції зі зброєю проти дронів.

У відповідь українські екіпажі атакують одразу декількома дронами на випадок, якщо один зіб’ють; застосовують дрони на оптоволокні, не вразливі до впливу засобів РЕБ.

Проте один штурм згадують із посмішками, які не можуть приховати навіть балаклави.

«Нещодавно заходила група росіян. В одного був рюкзак із засобом РЕБ, а в іншого був генератор з переноскою. І вони просто не встигли завести той генератор, щоби заживити РЕБ. Так усі й лягли у тій посадці», – пригадує подробиці невдалого російського штурму пілот «Риба».

Де брати «мавіки»

І пілоти 30-ї ОМБр, і їхні колеги з інших бригад в розмовах з Донбас Реалії наголошують на проблемах з постачанням «мавіків».

«Противник налаштував взаємодію з Китаєм, з виробником. У нас такої взаємодії немає», – підсумовує пілот Макс.

Про поглиблення співпраці Пекіну і Москви в царині виробництва дронів і навіть про переговори щодо перенесення виробництва деяких зразків до російського Хабаровська на початку липня писав Bloomberg.

Пекін позиціонує себе як нейтральна сторона у війні Росії проти України. Проте не може допустити поразки Росії у війні, оскільки це дозволить Вашингтону зосередитися на Китаї – як писав South China Morning Post з посиланням на джерела, міністр закордонних справ Китаю Ван І сказав це главі зовнішньополітичного відомства ЄС Каї Каллас під час їхньої зустрічі 3 липня у Брюсселі.

У такій ситуації українські пілоти сподіваються на появу вітчизняних дронів з аналогічними до «мавіка» характеристиками.

А президент України Володимир Зеленський серед завдань на пів року для нового уряду під керівництвом Юлії Свириденко виокремив: «збільшити виробництво власної зброї в Україні, повністю забезпечити контрактування необхідних обсягів усіх типів дронів для Сил оборони України».

Про потребу у 6 мільярдів доларів, аби закрити прогалину у виробництві зброї у поточному році, заявив міністр оборони України Денис Шмигаль на зустрічі у форматі «Рамштайн» 21 липня.

Поміж тим бойовий дух батальйону безпілотних систем 30-ї ОМБр, каже комбат Трач, на належному рівні. Середній вік бійців – менше від 30 років. Тут чекають на різних фахівців, зокрема й тих, хто зараз перебуває у СЗЧ. Головне, кажуть, – це бажання удосконалюватися та нищити ворогів.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС РЕАЛІЇ:

Поділіться з нами своїм відгуком про статтю: на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук, телеграм або вайбер за номером +380951519505. Якщо ви живете на окупованій території – пропонуйте теми, діліться міркуваннями через анонімну форму donbass.realii.info. Донбас Реалії працюють для аудиторії по обидва боки лінії фронту.