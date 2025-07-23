Організація головного перемовника від РФ збирає на рушниці для армії та навчає дітей в Донецьку оперувати дронами – «Схеми»

«Російське військово-історичне товариство», засноване та очолюване Володимиром Мединським, помічником президента РФ та головою російської делегації на мирних переговорах у Стамбулі, збирає гроші на дрони та рушниці для російських підрозділів, які воюють в Україні, проводить для школярів в окупованих Донецьку та Луганську заняття з керування безпілотниками, а для молоді захопленого Криму – «патріотичні табори», де навчають «вогневій підготовці», а ще – видає підручники, які заперечують незалежність України. Це встановили «Схеми» (Радіо Свобода) разом з естонським медіа Delfi, шведським Expressen та російським незалежним виданням iStories. На запит про коментар Мединський не відповів.

Журналісти зʼясували, що створена за наказом президента РФ Володимира Путіна організація – «Російське військово-історичне товариство» (РВІТ) – під керівництвом Мединського вже десять років займається русифікацією та мілітаризацією окупованих територій України. З 2014-го – здебільшого Криму, а з 2022-го – ще й сходу та півдня України.

У розслідуванні «Схем» йдеться, що заступник Мединського у РВІТ Микола Овсієнко особисто приїздив відкривати «регіональні представництва» товариства в окупованих Мелітополі Запорізької області та Генічеську Херсонської області на початку 2023 року, а за рік до того – в захоплених Донецьку і Луганську.

Невдовзі ця організація повезла молодь з цих чотирьох українських міст в Тулу на всеросійський форум «Курс молодого бійця. Інформаційний фронт», де виступав і сам Мединський, а також воєнні блогери, представники російських ЗМІ та соцмережі VK. Вони читали лекції на теми: «Боротьба з інфофейками», «Інформаційний фронт», «Ідеологія майбутнього», «Битва за Донбас: історія та сучасність», повідомляють журналісти-розслідувачі.

«Схеми» зазначають, що у 2024 році РВІТ також відкрила в школах Донецька та Луганська так звані «профільні класи», де дітей навчали «основам безпеки та захисту батьківщини, польовій медицині та керуванню БПЛА», а наступного року запросила російських солдатів, які воювали в Україні, у дитячий садок в російському місті Ульяновськ провести «урок мужності». Дітям розповідали про «холодну та вогнепальну зброю», а також заохочували приміряти «амуніцію і спорядження бійця «СВО» (так влада Росії називає війну проти України – ред.).

Як встановили журналісти, представники РВІТ регулярно їздять на окуповану частину Донеччини, щоб передати військовим «підшефних» російських підрозділів рушниці, автомобілі, засоби зв’язку та маскування, гроші на які збирають на рахунки дочірного проєкту товариства.

Генерал-майор Олександр Ясинський дякував особисто Мединському «за надану підтримку і уважне ставлення до потреб управління Росгвардії у Челябінській області», повідомляють «Схеми».

У журналістському розслідуванні йдеться, що РВІТ, зокрема, проводило в окупованому Криму патріотичні військово-історичні табори для дітей та молоді: у 2014 році – табір «Шляхами партизанської слави» у Севастополі, у 2017-му – три тематичні «зміни» на базі підсанкційного «Артеку», а у 2020-му – табір «Країна героїв» вже в Євпаторії. У цих таборах вихованців вчили «метати ножі, стріляти з пневматичних гвинтівок, орієнтуватися і пересуватися в горах», а також – тактикам «ведення гірського бою» та «вогневої підготовки».

Згідно з повідомленнями російських ЗМІ, окупаційна влада Криму у 2018 році виділила для військово-історичної організації Мединського два приміщення пансіонатів «Полімер» поблизу Сімферополя та «Орел» неподалік Алушти як постійне місце для його «патріотичного табору». «Орел» належить дочірньому підприємству Міністерства оборони України, повідомляють «Схеми».

Журналісти також встановили, що РВІТ видає та популяризує ідеологічні книжки та підручники, які заперечують незалежність України та представляють її в негативному світлі. Серед них – «Боротьба з петлюрівщиною та бандерівщиною у 20-50-х роках ХХ століття». Ця книга присвячена «боротьбі радянських правоохоронних органів з націоналістичними організаціями в Україні» та показує «терористичну сутність українського націоналізму», повідомляють «Схеми» з посиланням на звіт організації за 2023 рік.

У звіті також повідомляють про видання «Чорна книга». Звірства сучасних бандерівців – українських неонацистів 2014-2023», яку РВІТ випустила спільно з Міністерством оборони РФ, йдеться у розслідуванні журналістів. Цитуючи звіт організації Мединського, «Схеми» зазначають, що до цієї збірки увійшли «фрагменти матеріалів слідства, фотографії та страшні свідчення очевидців про тортури та вбивства, скоєні українськими неонацистами і військовослужбовцями ЗСУ у 2014-2023 роках» (Ред: таку лексику використовує російська пропаганда про війну Росії проти України).

Мединський і особисто долучався до публікації ідеологічної літератури. «Схеми» встановили, що очолювана ним РВІТ у 2014 році здійснювала патронат над створенням підручника «Історія Криму», що, за словами самого Мединського, якого цитують журналісти, «зумовило певні акценти видання на воєнно-політичних і воєнно-історичних сюжетах». У передмові до підручника Мединський називає російську окупацію півострова «возз'єднанням Криму з Росією».

Подібний підручник Мединський тепер хоче розробити й для захоплених територій сходу та півдня України, встановили «Схеми». Журналісти проєкту Радіо Свобода та партнери з міжнародних ЗМІ отримали протокол одного з засідань створеної у грудні 2021 року Володимиром Путіним «Міжвідомчої комісії з історичної просвіти», головою якої є Мединський.

Згідно з документом від лютого 2025 року, ця комісія на чолі з Мединським дала завдання Міністерству освіти РФ створити для шкіл окупованих частин сходу України «єдиний державний підручник з регіональної історії» та назвати його «Історія Новоросії та Донбасу». Терміном виконання вказаний червень 2025 року, повідомляють «Схеми».

У травні 2024 року, українські правоохоронці повідомили Мединському про підозру та оголосили у розшук. За підтримку політики Путіна, зокрема, війни Росії проти України, Мединський потрапив під санкції Канади (у 2022 році) та Австралії (у 2025 році), але не в Україні, ЄС та США.