Череватий підтвердив, що українські війська відійшли від Соледара – ЗМІ

Українські Сили оборони залишили Соледар, повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в коментарі, зокрема, Суспільному мовленню та BBC.

«Задля збереження життя особового складу Сили оборони відійшли від Соледару і закріпилися на заздалегідь підготовлених рубежах оборони. Оборонці Соледару створили справжній подвиг, незважаючи на перевагу ворога у 3-5 разів, потужно тримали свої позиції. Вони завдали ворогу величезні втрати в особовому складі, які можна порівняти з втратами агресора в двох чеченських війнах», – цитує Череватого BBC.

Як передає Суспільне, речник Східного угруповання вказав на основне виконане захисниками Соледара завдання: «не дали системно прорвати ворогу на Донецькому напрямку фронту і увійти в тил, а потім рухатись на оперативний простір».

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«Вибили (ЗСУ – ред.) максимально сил, першочергово живу силу особового складу, виснажили ворога», – сказав він.

За словами Череватого, лінія фронту в Соледарі була вирівняна: ані оточення, ані взяття в полон українських військових не було.

14 січня голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив про те, що бої за Соледар точаться в місті та на його околицях. За його словами, лінія фронту на цьому напрямку перебуває під обстрілами, загалом ситуація на Донеччині є складною, але контрольованою.

Розвідка Великої Британії 18 січня повідомила, що до кінця дня 16 січня українські війська «скоріш за все вийшли» з міста Соледар на Донбасі, залишивши його під контролем російських військових і найманців.