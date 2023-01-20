Бій під Соледаром. Як ЗСУ стримують російську навалу – фоторепортаж

Російські сили (переважно ПВК «Вагнер») після часткового успіху в Соледарі намагаються прорвати оборону українських сил по флангу, задіявши велику кількість піхоти, яка, за словами ЗСУ, здебільшого складається з ув’язнених, яких вербує ПВК у свої лави. На деяких ділянках фронту їм все ж таки вдалося просунутися, проте, як кажуть українські військові, істотних змін на цій ділянці російська армія не досягла. Водночас бійці 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону діляться досвідом – як стримувати російських військових, навіть якщо їх у рази більше.

Про життя на передовій, регулярні бойові зіткнення та відбиття штурму російських сил дивіться очима фотокореспондента Радіо Свобода Сергія Нужненка.