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Бій під Соледаром. Як ЗСУ стримують російську навалу – фоторепортаж

Російські сили (переважно ПВК «Вагнер») після часткового успіху в Соледарі намагаються прорвати оборону українських сил по флангу, задіявши велику кількість піхоти, яка, за словами ЗСУ, здебільшого складається з ув’язнених, яких вербує ПВК у свої лави. На деяких ділянках фронту їм все ж таки вдалося просунутися, проте, як кажуть українські військові, істотних змін на цій ділянці російська армія не досягла. Водночас бійці 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону діляться досвідом – як стримувати російських військових, навіть якщо їх у рази більше.

Про життя на передовій, регулярні бойові зіткнення та відбиття штурму російських сил дивіться очима фотокореспондента Радіо Свобода Сергія Нужненка.

Піхотинці ЗСУ &ndash; це перша ланка, яка із кулеметами та гранатометами зустрічає російську армію під Соледаром. Саме від них часто залежить, чи вдасться окупаційним силам просунутися вглиб України.&nbsp;
1 Піхотинці ЗСУ – це перша ланка, яка із кулеметами та гранатометами зустрічає російську армію під Соледаром. Саме від них часто залежить, чи вдасться окупаційним силам просунутися вглиб України. 
Часто саме ці ділянки є набільш небезпечними і перебувають під вогнем артилерії. Позиції військових піддаються щоденному тиску з боку великої кількості піхоти російської армії.&nbsp;
2 Часто саме ці ділянки є набільш небезпечними і перебувають під вогнем артилерії. Позиції військових піддаються щоденному тиску з боку великої кількості піхоти російської армії. 
Як і цього разу на фланзі, з боку Соледара, група завербованих ПВК &laquo;Вагнер озброєних людей намагається пробити оборону ЗСУ. Військові дають команду знищити противника.&nbsp;
3 Як і цього разу на фланзі, з боку Соледара, група завербованих ПВК «Вагнер озброєних людей намагається пробити оборону ЗСУ. Військові дають команду знищити противника. 
В першу чергу в дію вступає старе радянське озброєння, яке завжди споряджене і готове до бою. Як, до прикладу, крупнокаліберні кулемети (12.7 мм) Дегтьярова-Шпагіна (ДШК) та гранатомети.&nbsp;
4 В першу чергу в дію вступає старе радянське озброєння, яке завжди споряджене і готове до бою. Як, до прикладу, крупнокаліберні кулемети (12.7 мм) Дегтьярова-Шпагіна (ДШК) та гранатомети. 
Олександр з позивним &laquo;Доля&quot; йде до кулеметної точки та прострілює свою ділянку відповідальності, аби з цього напрямку не рушили сили.&nbsp;
5 Олександр з позивним «Доля" йде до кулеметної точки та прострілює свою ділянку відповідальності, аби з цього напрямку не рушили сили. 
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Після коротких черг у бік противника &laquo;Доля&raquo; тягнеться за цигаркою, запалює і розповідає: &laquo;Ми он з тієї посадки відходили 2,5 години. З боєм. 1200 метрів йшли 2,5 години. Я мав 6 магазинів, споряджених патронами, ще в кишенях розсипом. Йшли і відстрілювалися. Вже пізніше, коли потрапив на базу, то побачив, що у магазині залишився один патрон, ще один &ndash; в патроннику. Витратили усе, що мали&raquo;.&nbsp; До війни Олександр був комірником у торговельному центрі, після мобілізації - піхотинець в окремому гірсько-штурмовому батальйоні.&nbsp;
8 Після коротких черг у бік противника «Доля» тягнеться за цигаркою, запалює і розповідає: «Ми он з тієї посадки відходили 2,5 години. З боєм. 1200 метрів йшли 2,5 години. Я мав 6 магазинів, споряджених патронами, ще в кишенях розсипом. Йшли і відстрілювалися. Вже пізніше, коли потрапив на базу, то побачив, що у магазині залишився один патрон, ще один – в патроннику. Витратили усе, що мали». 
До війни Олександр був комірником у торговельному центрі, після мобілізації - піхотинець в окремому гірсько-штурмовому батальйоні. 
&laquo;Доля&raquo; показує поранення побратима, яке той отримав під час бою. Каже: дивом пощастило, що куля увійшла та вийшла, на зачепивши важливих органів. Вважає, що побратиму пощастило. Адже ще кілька сантиметрів &ndash; і куля б забрала в бійця життя.&nbsp;
9 «Доля» показує поранення побратима, яке той отримав під час бою. Каже: дивом пощастило, що куля увійшла та вийшла, на зачепивши важливих органів. Вважає, що побратиму пощастило. Адже ще кілька сантиметрів – і куля б забрала в бійця життя. 
Проте так пощастило не усім. В тому бою своє життя, обороняючись, віддали солдати, які тримали оборону до останнього. Реалії війни, до яких складно звикнути.&nbsp;
10 Проте так пощастило не усім. В тому бою своє життя, обороняючись, віддали солдати, які тримали оборону до останнього. Реалії війни, до яких складно звикнути. 
Між розповіддю бійці дістають протитанковий ракетний комплекс і виставляють його у бік противника, запримітивши ціль. Це були оборонні споруди противника. Пуск. Ракета полетіла у ціль.&nbsp;
11 Між розповіддю бійці дістають протитанковий ракетний комплекс і виставляють його у бік противника, запримітивши ціль. Це були оборонні споруди противника. Пуск. Ракета полетіла у ціль. 
Щоб закріпити результат, у бій вступають мінометники.&nbsp;
12 Щоб закріпити результат, у бій вступають мінометники. 
Визначення цілі, поправка. &laquo;Міна!&raquo;&nbsp;
13 Визначення цілі, поправка. «Міна!» 
Бійці доправляють міну по бліндажу противника. Третій снаряд влітає точно у ціль. Бліндаж противника знищений, а міномет замаскований.&nbsp;
14 Бійці доправляють міну по бліндажу противника. Третій снаряд влітає точно у ціль. Бліндаж противника знищений, а міномет замаскований. 
Тим часом по праву сторону російські війська продовжують спробу штурмових дій. На підмогу українським військам висувається бойова машина піхоти (БМП-2).&nbsp;
15 Тим часом по праву сторону російські війська продовжують спробу штурмових дій. На підмогу українським військам висувається бойова машина піхоти (БМП-2). 
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Машина випускає близько 100 снарядів калібру 30 міліметрів і відкочується назад, ховаючись у добре проріджених осколками посадках Донеччини.
17 Машина випускає близько 100 снарядів калібру 30 міліметрів і відкочується назад, ховаючись у добре проріджених осколками посадках Донеччини.
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Аеророзвідник &laquo;Літун&raquo; каже, що щоденно на їхні позиції намагаються зайти групи від 30 до 70 осіб. Утім, завдяки тому, що в повітрі завжди висять дрони &ndash; атаку вдається побачити завчасно та зупинити. Утім, у силу тієї кількості людей, які йдуть на штурм, часто бракує боєкомплекту. Доводиться працювати максимально точно та економно.
22 Аеророзвідник «Літун» каже, що щоденно на їхні позиції намагаються зайти групи від 30 до 70 осіб. Утім, завдяки тому, що в повітрі завжди висять дрони – атаку вдається побачити завчасно та зупинити. Утім, у силу тієї кількості людей, які йдуть на штурм, часто бракує боєкомплекту. Доводиться працювати максимально точно та економно.
Зрештою бій завершився. Значить можна перепочити. Хтозна, коли чекати наступної атаки.
23 Зрештою бій завершився. Значить можна перепочити. Хтозна, коли чекати наступної атаки.
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

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