Розвідка Британії: українські військові 16 січня «скоріш за все вийшли з Соледара»

До кінця дня 16 січня українські війська «скоріш за все вийшли» з міста Соледар на Донбасі, залишивши його під контролем російських військових і проксі-сил «Групи Вагнера», українські сили, ймовірно, створили нові оборонні рубежі на заході, заявили в британській розвідці вранці 18 січня.

«Наступ Росії на Соледар в основному складався з сил «Вагнера» і був допоміжною операцією, спрямованою на те, щоб уможливити охоплення більшого населеного пункту Бахмут. Один із двох основних шляхів постачання України до Бахмута зараз перебуває під зростаючим тиском», – йдеться в повідомленні, опублікованому в твітері Міністерством оборони Великої Британії.

«Знімки показують, що від початку січня південь і схід Бахмута продовжували зазнавати інтенсивного артилерійського обстрілу. Українські сили майже напевно продовжують оборону від російських сил на околицях міста», – додали в розвідці.

Раніше сьогодні у Генштабі ЗСУ повідомили, що загарбники основні зусилля зосереджують на веденні наступу на Бахмутському напрямку.

Напередодні у британській розвідці повідомляли, що у вихідні тривали інтенсивні бої на напрямках Кремінної і Бахмуту на Донбасі, і станом на 15 січня Збройні сили України «майже напевно» утримували позиції в Соледарі, на північ від Бахмуту, незважаючи на продовження штурму «ПВК Вагнера».

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10 січня у британській розвідці заявляли, що російські війська протягом останніх чотирьох днів досягли тактичного поступу в Соледарі і, ймовірно, «контролюють його більшу частину».

14 січня голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив про те, що бої за Соледар точаться в місті та на його околицях. За його словами, лінія фронту на цьому напрямку перебуває під обстрілами, загалом ситуація на Донеччині є складною, але контрольованою.

Головний редактор видання «Цензор.Нет» Юрій Бутусов заявив 15 січня, що українські війська мусили відійти з житлових районів Соледара.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр 15 січня нагадала, що публічно повідомляти інформацію про переміщення українських військ поза офіційними джерелами заборонено.

«Якщо хтось оприлюднює несанкціоновано інформацію про те, куди зайшли наші війська, звідки перемістились, де фізично перебувають – це працює на ворога і шкодить нашим оборонцям», – заявила урядовиця.

Маляр вказала на те, що оприлюднювати інформацію про дії ЗСУ мають право лише уповноважені особи Міністерства оборони та Генерального штабу.