Війська РФ намагаються захопити Соледар, аби перерізати українські шляхи сполучення – розвідка Британії 

Російські війська протягом останніх чотирьох днів досягли тактичного поступу в місті Соледар і, ймовірно, «контролюють його більшу частину» – про це йдеться в зведенні розвідки Великої Британії, яке оприлюднило Міністерство оборони країни.

«Соледар розташований у 10 кілометрах від Бахмута, захоплення якого, вочевидь, залишається головною оперативною метою Росії на цей момент. Російський Соледарський напрямок, швидше за все, є спробою охопити Бахмут з півночі та перервати українські шляхи сполучення», – заявляє відомство.

Воно вказує на те, що частина боїв точиться за доступ до неробочих соляних шахт, які простягаються на довжину 200 кілометрів під землею в цьому регіоні.

Обидві сторони, припускає британська розвідка, побоюються проникнення противника за їхню лінію фронту за допомогою цих шахт.

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«Попри дедалі більший тиск на Бахмут, Росія навряд чи неминуче зможе оточити місто, адже українські війська підтримують стабільні й глибокі лінії оборони і контролюють шляхи постачання», – підсумовує британське Міноборони.

Напередодні у Міноборони України повідомили, що російські війська перегрупувалися і почали новий штурм Соледара. Згодом голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що Соледар є найгарячішою точкою на Донбасі, проте місто тримається.