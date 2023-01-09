«Жорстокі бої тривають просто в ці хвилини»: Маляр повідомляє про російський штурм Соледара

Російські війська перегрупувалися і почали новий штурм Соледара, повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр увечері 9 січня.

«Після невдалої спроби захопити Соледар та відступу ворог провів перегрупування, відновив втрати, перекинув додатково штурмові загони, змінив тактику і розпочав потужний штурм», – заявила вона.

За даними Маляр, російське командування задіяло велику кількість штурмових груп, сформованих із резервів приватної військової компанії «Вагнер».

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«Ворог наступає буквально по трупах своїх же солдатів, масовано застосовує артилерію, системи залпового вогню та міномети, накриваючи вогнем навіть власних бійців. Наші захисники мужньо боронять кожний метр рідної землі. Жорстокі бої тривають просто в ці хвилини», – додала урядовиця.

Раніше речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий також повідомив, що біля Соледара російські війська сформували більше своїх підрозділів і посилили тиск на оборону міста.