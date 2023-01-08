Російські війська далекі від оточення Бахмута – ISW

Російські війська далекі від оточення Бахмута на Донеччині, заявляють в американському Інституті дослідження війни (ISW).

«Недавні досягнення росіян у Соледарі не пророкують неминучого оточення Бахмута, всупереч твердженням російських джерел. Навіть за найкращої інтерпретації наративів російських військових блогерів, які стверджують, що російські війська ведуть бої на околицях Раздолівки (приблизно 6 км на північний захід від Соледару), російські війська все ще далекі від того, щоб опинитися на відстані оперативного оточення Бахмута», – йдеться у зведенні Інституту.

За даними експертів ISW, для того, щоб ефективно перерізати українські наземні лінії зв’язку у Бахмут, війська РФ мали б встановити контроль над трасою Сіверськ-Бахмут (наразі 7 км на захід від найвіддаленішої точки підтвердженого наступу Росії в районі Соледару) і досягти траси Слов’янськ-Бахмут (13 км від найвіддаленішої точки підтвердженого російського наступу в районі Соледару).

«З огляду на те, що нещодавні темпи наростання в цьому районі становили щонайбільше кілька сотень метрів на день, дуже малоймовірно, що російським силам вдасться просунутися до цих ліній зв’язку і рухатися до оточення Бахмута», – вважають в Інституті вивчення війни.

Напередодні російські ЗМІ повідомили про нібито прорив української оборони в Соледарі. Згодом у ЗСУ заперечили ці дані і повідомили, що міста Бахмут та Соледар залишаються під контролем українських військових.

Бахмутський напрямок протягом останніх кількох місяців є найгарячішою точкою фронту. Станом на початок січня, за даними ЗСУ, активна лінія фронту – 1500 кілометрів, українські військові продовжують стримувати противника на сухопутній ділянці протяжністю 3786 кілометрів.