Залужний розповів, скільки території України ЗСУ відвоювали у 2022 році

У 2022 році українські військові звільнили 40% окупованих після 24 лютого територій та 28% від всіх окупованих територій, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

За його словами, на сьогодні українські військові продовжують стримувати противника на сухопутній ділянці протяжністю 3786 кілометрів, активна лінія фронту – 1500 кілометрів.

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Головнокомандувач ЗСУ також поінформував, що у 2022 році понад 20 тисяч українських військових пройшли підготовку на території 17 європейських країн.



«Підготовка особового складу та загальновійськових підрозділів ЗСУ проводиться на території 17 європейських країн. Загалом завдяки державам-партнерам підготовлено протягом 2022 року понад 20 тисяч військовослужбовців», – повідомив він у фейсбуці.

В лютому минулого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, атакувавши з півночі, сходу та півдня.

У 2022 році провели успішні контрнаступи і відкинули російські війська з Київщини, з практично всієї Харківщини та з правобережжя Херсонщини. Проте армія РФ продовжує атакувати Україну, завдаючи масованих ударів з використанням ракет і дронів, зокрема по критичній інфраструктурі.

Абсолютна більшість опитаних українців (97%) упевнені, що Україна зможе відбити напад Росії – свідчать дані опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг».

Згідно з цим опитуванням, 85% українців вважають, що перемогою України у війні з Росією буде звільнення усіх її територій, включно з Кримом і Донбасом.