Перемогою у війні 85% українців вважають звільнення всіх територій, включно з Кримом і Донбасом – опитування

Переважна більшість українців (85%) вважають, що перемогою України у війні з Росією буде звільнення усіх її територій, включно з Кримом і окупованим Донбасом, свідчить опитування соціологічної групи «Рейтинг».

«Від початку повномасштабного вторгнення Росії переконаність у тому, що перемогою України у війні є звільнення усіх її територій включно з Кримом та окупованим Донбасом, зросла (з 74% у березні до 85% у листопаді 2022). Лише 9% обрали варіант повернення лише територій, які Україна контролювала до 24.02.22. Водночас за продовження бойових дій на території Росії виступають не більше ніж 5%», – йдеться в повідомленні.

За словами соціологів, підтримка деокупації усіх території України – «без виключення абсолютна (більше ніж 80%) серед представників усіх регіонів країни».

Президент України Володимир Зеленський 7 грудня повідомив, що українські сили звільнили від російської окупації 1888 населених пунктів, ще майже стільки ж українських міст і сіл залишаються в окупації.

Опитування було проведене 20-21 листопада 2022 року на замовлення громадської організації «Центр Трансатлантичного діалогу» («Transatlantic Dialogue Center»).

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім окупованих територій Криму і Донбасу, а також територій, де на момент опитування був відсутній український мобільний зв’язок. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера).