Зеленський: 1888 населених пунктів звільнені від окупації, ще майже стільки ж окуповані

Українські сили звільнили від російської окупації 1888 населених пунктів, ще майже стільки ж українських міст і сіл залишаються в окупації, повідомив президент України Володимир Зеленський у зверненні до Robert F. Kennedy Human Rights Foundation.

«24 лютого Росія розпочала проти нас тотальну війну. І це війна на виживання. Сотні наших міст і сіл просто спалені вщент через російські удари. 1888 населених пунктів нам вже вдалося звільнити від окупації. Але ще майже стільки ж українських міст і сіл залишаються в окупації. А це означає, що зараз на полі бою в Україні вирішується доля мільйонів людей. Мільйонів, які можуть бути врятовані», – сказав президент.

За його словами, Україна не полишить «жодну нашу людину в російській окупації» і в російських фільтраційних таборах, «де вже зникли безвісти тисячі», і на російській території, «куди були силою депортовані сотні тисяч українців».

Широкомасштабне російське вторгнення в Україну розпочалося 24 лютого. За цей час Росія взяла під контроль частини територій Донецької, Запорізької та Херсонської областей України і майже всю Луганську область й оголосила про їхню анексію, яку не визнають Україна і світ. Україні вдалося відбити частину раніше окупованих російськими військами територій. У квітні російські війська вимушено відійшли з Київської, Чернігівської та Сумської областей, упродовж осені – з більшої частини Харківщини і всього правобережжя Херсонщини включно з обласним центром.