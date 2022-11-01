На Харківщині ще 29 населених пунктів залишаються окупованими – Синєгубов

На Харківщині ще 29 населених пунктів залишаються окупованими, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«У нас залишається під окупацією 1,6%, це майже 29 населених пунктів, де зараз ведуться активні бойові дії нашими військовими для остаточного їх звільнення», – розповів він в ефірі національного телемарафону.



Синєгубов також повідомив, що ОВА комунікує абсолютно з усіма населеними пунктами, проводиться евакуація.

Станом на 20 жовтня повідомлялося, що на Харківщині деокуповано 544 населені пункти, під тимчасовою окупацією залишаються 32.

У результаті наступу на Харківщині у вересні українські сили звільнили близько 8500 тисяч квадратних кілометрів території. Через дії ЗСУ російській армії довелося залишити прикордоння на півночі від Харкова, свій відступ російська сторона назвала «перегрупуванням».