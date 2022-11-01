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На Харківщині ще 29 населених пунктів залишаються окупованими – Синєгубов

Станом на 20 жовтня повідомлялося, що на Харківщині під окупацією залишаються 32 населених пунктів

На Харківщині ще 29 населених пунктів залишаються окупованими, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«У нас залишається під окупацією 1,6%, це майже 29 населених пунктів, де зараз ведуться активні бойові дії нашими військовими для остаточного їх звільнення», – розповів він в ефірі національного телемарафону.

Синєгубов також повідомив, що ОВА комунікує абсолютно з усіма населеними пунктами, проводиться евакуація.

Станом на 20 жовтня повідомлялося, що на Харківщині деокуповано 544 населені пункти, під тимчасовою окупацією залишаються 32.

У результаті наступу на Харківщині у вересні українські сили звільнили близько 8500 тисяч квадратних кілометрів території. Через дії ЗСУ російській армії довелося залишити прикордоння на півночі від Харкова, свій відступ російська сторона назвала «перегрупуванням».

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