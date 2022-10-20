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На Харківщині залишаються окупованими 32 населених пункти – голова області

Куп’янськ на Харківщині, невдовзі після звільнення від російської окупації, вересень 2022 року

Російські війська продовжують окуповувати трохи менше 2 відсотків Харківської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Про це він розповів на брифінгу 20 жовтня.

«На сьогоднішній час у нас деокуповано 544 населені пункти. І залишається під тимчасовою окупацією 32, це складає трохи менше 2%», – сказав Синєгубов.

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На деокупованих територіях триває розмінування. Раніше голова області повідомив, що через підрив на міні напередодні загинули двоє рятувальників.

У вересні Олег Синєгубов повідомляв, що під окупацією лишаються близько 6% території області.

Куп’янськ звільнили, та ракетні обстріли міста тривають. Як живуть його жителі? (Фотосвідчення)
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Куп’янськ звільнили, та ракетні обстріли міста тривають. Як живуть його жителі? (Фотосвідчення)

9 вересня українські військові звільнили місто Куп’янськ та інші населені пункти Харківської області. Та нічні ракетні обстріли міста з боку Росії тривають, розповідають очевидці та українська влада. Відеорепортаж агенції EPA-EFE.

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