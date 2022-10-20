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Харківщина: машина ДСНС підірвалася на міні, двоє загиблих – Синєгубов

За даними Олега Синєгубова, в області триває розмінування звільнених територій, проте мінна небезпека все ще дуже висока

Російські війська напередодні обстріляли кілька населених пунктів Харківської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов 20 жовтня.

«Вчора близько 16:00 з артилерії був обстріляний Вовчанськ, зруйновано будівлю магазину. Також з артилерії росіяни обстрілювали райони населених пунктів: Гоптівка, Гряниківка, Колодязне, Красне, Огірцеве, Стрілеча, Берестове, Кислівка та Першотравневе», – заявив він.

В Ізюмському районі госпіталізували 78-річного чоловіка з пораненнями.

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За даними Синєгубова, в області триває розмінування звільнених територій.

«Втім, в області все ще дуже висока мінна небезпека. Вчора в Ізюмському районі на міні підірвався автомобіль зі співробітниками ДСНС. На жаль, двоє людей загинуло, ще четверо отримали поранення», – повідомив голова області.

На Харківщині, як і в інших областях, можливе відключення електропостачання протягом дня 20 жовтня. Синєгубов закликав заощаджувати електроенергію.

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