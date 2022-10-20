Харківщина: машина ДСНС підірвалася на міні, двоє загиблих – Синєгубов

Російські війська напередодні обстріляли кілька населених пунктів Харківської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов 20 жовтня.

«Вчора близько 16:00 з артилерії був обстріляний Вовчанськ, зруйновано будівлю магазину. Також з артилерії росіяни обстрілювали райони населених пунктів: Гоптівка, Гряниківка, Колодязне, Красне, Огірцеве, Стрілеча, Берестове, Кислівка та Першотравневе», – заявив він.

В Ізюмському районі госпіталізували 78-річного чоловіка з пораненнями.

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За даними Синєгубова, в області триває розмінування звільнених територій.

«Втім, в області все ще дуже висока мінна небезпека. Вчора в Ізюмському районі на міні підірвався автомобіль зі співробітниками ДСНС. На жаль, двоє людей загинуло, ще четверо отримали поранення», – повідомив голова області.

На Харківщині, як і в інших областях, можливе відключення електропостачання протягом дня 20 жовтня. Синєгубов закликав заощаджувати електроенергію.