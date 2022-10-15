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Харківщина: у Козачій Лопані знайшли тіла ще двох людей зі слідами катувань

Тіла направили на судово-медичні експертизи, триває досудове розслідування

У Харківській області виявили тіла двох чоловіків зі слідами катувань, повідомив Офіс генерального прокурора 15 жовтня.

Прокурори Дергачівської окружної прокуратури спільно зі слідчими знайшли тіла в селищі міського типу Козача Лопань 13 жовтня.

«За попередньою версією слідства, чоловіків утримували російські військові під час окупації населеного пункту. Правоохоронці знайшли їх в одній могилі на цвинтарі. На тілах загиблих зафіксовані сліди катувань: переломи кісток черепу, щелепи та ребер», – йдеться в повідомленні.

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Тіла направили на судово-медичні експертизи, триває досудове розслідування.

У вересні правоохоронці виявили в Козачій Лопані катівню, де під час російської окупації піддавали тортурам цивільних.

15 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що майже вся Харківська область деокупована.

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