ЗСУ звільнили 1620 населених пунктів від початку російського вторгнення – Тимошенко

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко привітав українських військових із Днем захисників і захисниць під час брифінгу 14 жовтня.

«Завдяки вам вже звільнено 1 620 населених пунктів від російських загарбників», – сказав він під час брифінгу.

Зокрема, 75 населених пунктів звільнили на Херсонщині.

За словами Тимошенка, головною метою російських військових на поточному тижні були об’єкти критичної інфраструктури та цивільні.

«Пошкоджень зазнала енергетична інфраструктура в областях: Вінницька, Дніпропетровська, Житомирська, Івано-Франківська», – перелічив представник ОП.

Крім того, були проблеми з постачанням електроенергії в семи областях, і також у Києві. Наразі, за словами Тимошенка, електропостачання є в усіх регіонах.

«У разі перевантаження в роботі електросистем може застосовуватися обмеження електроенергії. Тому закликаємо до розумного споживання електроенергії та тепла», – додав він.

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Крім того, Тимошенко розповів про початок відновлення електроенергії в Ізюмі – там енергопостачання запустили для 10 тисяч споживачів.

«Далі потужності лише нарощуватимуть. Світло тепер є і на Ізюмському хлібозаводі. Це дозволить забезпечити виробництво українського хліба і забезпечити роботою 1,5 тисячі людей», – повідомив посадовець.

За його словами, живлення відновили для 15 тисяч абонентів у Балаклії та 4 тисяч у Куп’янську. Водночас ще понад 116 тисяч абонентів на звільненій Харківщині лишаються без світла.

Кирило Тимошенко заявив про початок відновлення електропостачання в Балаклії наприкінці вересня.