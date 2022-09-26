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В Балаклії відновили електропостачання, Ізюм наступний – Тимошенко

Кіт біля пошкодженої приватної будівлі в місті Балаклії в Харківській області, яке ЗСУ напередодні звільнили від російської армії, 13 вересня 2022 року

У звільненій Балаклії на Харківщині з’явилася електроенергія, повідомив перший заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко 26 вересня.

«Сьогодні Балаклія отримала електроенергію, далі до живлення під’єднуємо Ізюм!» – повідомив він у своєму Телеграмі.

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Тимошенко вказав на те, що відновлення електропостачання дає можливість для швидкого відновлення адміністративних та банківських послуг, роботи місцевого самоврядування та інших органів.

«Врешті, люди зможуть жити просто комфортно, забувши про необхідність розпалювання багаття для приготування їжі чи обігріву. Цей підхід до життя радше звичний для російських глибинок, а не українських міст», – прокоментував представник ОП.

На початку вересня українські війська звільнили від російської окупації більшу частину Харківської області, в тому числі міста Балаклію та Ізюм.

Жителі деокупованої Балаклії повертаються додому з евакуації (відео)
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Жителі деокупованої Балаклії повертаються додому з евакуації (відео)

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