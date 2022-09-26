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Через обстріли Харківщини поранені шестеро людей – Синєгубов

Російські ракети, запущені по території України з Бєлгородської області Росії, які було видно на світанку в Харкові, 21 вересня 2022 року

Російські війська обстріляли п’ять районів Харківської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов вранці 26 вересня.

Зокрема, в селі Залізничному Чугуївського району обстріл спричинив пожежу на одному з аграрних підприємств, ніхто не постраждав.

«За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби госпіталізували шістьох осіб. Медики оцінюють їхній стан як середній. Серед постраждалих 19-річна дівчина в Харківському районі, один чоловік та три жінки в Куп’янському, 78-річний чоловік в Ізюмському районі», – написав він у своєму Телеграмі.

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Також піротехніки ДСНС протягом доби обстежили 26 гектарів та знешкодили 1083 вибухонебезпечних предметів.

«Наші військові продовжують відбивати атаки ворога, зокрема в районах Новомихайлівки, Кам’янки, Побєди та Павлівки», – додав Синєгубов.

Після успішного контрнаступу ЗСУ в регіоні російська армія посилила обстріли Харківщини, які фактично не припиняються з початку повномасштабного вторгнення.

Москва з початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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