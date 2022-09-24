На Харківщині дві людини підірвалися на мінах, збирали гриби – ОВА

На Харківщині дві людини підірвалися на мінах – збирали гриби, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



«В Чугуївському районі поранення отримав 45-річний чоловік. Він підірвався на міні під час збору грибів. Аналогічний нещасний випадок трапився з 24-річним мешканцем Ізюмського району, який також збирав гриби», – написав він у телеграмі.

Синєгубов знову нагадав, що відвідування лісів зараз є дуже небезпечним через велику кількість мін та нерозірваних боєприпасів. Він закликав людей утриматися від відвідування лісів.

Голова Харківської ОВА також повідомив, що минулої доби через російські обстріли найбільше постраждав Куп'янський район: там зазнали поранення 5 людей, в тому числі 2 дітей – сестри 10 та 17 років.

Харківщина регулярно зазнає обстрілів з боку військ РФ. Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.

15 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що майже вся Харківська область деокупована. Згодом в Офісі президента уточнили, що Збройні сили України звільнили від російських військ 421 населений пункт.