В ООН підтвердити загибель 5 916 цивільних людей в Україні через масштабну війну Росії

Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити 5 916 випадків загибелі і 8 616 – поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.
Такими є дані УВКПЛ ООН станом на 18 вересня.
В організації зауважують, що реальні цифри є значно вищими, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається з затримкою та багато повідомлень все ще потребують підтвердження.
За даними УВКПЛ ООН, більшість зафіксованих втрат спричинені застосуванням вибухової зброї з великою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії і реактивних систем залпового вогню, а також ракетними та авіаударами.
Серед загиблих, за даними ООН, 379 дітей, серед поранених – 663.
Тим часом, в Офісі генпрокурора станом на 20 вересня мають дані про загибель 391 дитини і поранення щонайменше 760.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацію», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На середину липня Україна оцінювала втрати Росії у війні в більш ніж 38 тисяч особового складу. Кремль не озвучує дані щодо загиблих під час вторгнення, але визнає, що втрати «значні». Наприкінці червня президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 18 вересня верифікувало 5 916 випадків загибелі і 8 616 – поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабної війни Росії проти України, розпочатої 24 лютого 2022 року. В ООН наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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