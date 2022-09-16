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Під Ізюмом знайшли масові поховання цивільних та військових ЗСУ (фотосвідчення)

Поховання знайшли поряд із кладовищем, де під час окупації російськими військами міста Ізюму в період з 2 квітня до 15 вересня ховали цивільне населення під безіменними похованнями.

Наразі невідома точна кількість людей, які захоронені в могилі, також невідомо, хто похований у сусідніх могилах. Триває розмінування території.

Після деокупації Київщини у квітні у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки загибелі цивільних жителів.

Україна і деякі представники Заходу вимагають притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини через події на Київщині.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.

Біля звільненого Ізюму, що на Харківщині, виявили масове поховання військових ЗСУ
1 Біля звільненого Ізюму, що на Харківщині, виявили масове поховання військових ЗСУ
&laquo;Ми так порахували, тут десь близько 20-25 людей. Хоча напис тут був 17. Ми перевіримо це, уже коли будуть піднімати (тіла &ndash; ред.)&raquo;, &ndash; сказав&nbsp;кореспонденту Радіо Свобода уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко. Наразі триває розмінування території
2 «Ми так порахували, тут десь близько 20-25 людей. Хоча напис тут був 17. Ми перевіримо це, уже коли будуть піднімати (тіла – ред.)», – сказав кореспонденту Радіо Свобода уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко.

Наразі триває розмінування території
Точна кількість осіб, які захоронені в могилі, наразі невідома. Також невідомо, хто похований у сусідніх могилах
3 Точна кількість осіб, які захоронені в могилі, наразі невідома. Також невідомо, хто похований у сусідніх могилах
Захоронення знайшли поряд із кладовищем, де під час окупації російськими військами міста Ізюму хоронили людей, які загинули від обстрілів або ж&nbsp;померли природною смертю
4 Захоронення знайшли поряд із кладовищем, де під час окупації російськими військами міста Ізюму хоронили людей, які загинули від обстрілів або ж померли природною смертю
Масове поховання військових ЗСУ неподалік звільненого Ізюму, Харківщина, 15 вересня 2022 року
5 Масове поховання військових ЗСУ неподалік звільненого Ізюму, Харківщина, 15 вересня 2022 року
Масове поховання військових ЗСУ неподалік звільненого Ізюму, Харківщина, 15 вересня 2022 року
6 Масове поховання військових ЗСУ неподалік звільненого Ізюму, Харківщина, 15 вересня 2022 року
Російські війська відійшли з Ізюму 10 вересня &ndash; це підтвердили міністерства оборони України та Росії
7 Російські війська відійшли з Ізюму 10 вересня – це підтвердили міністерства оборони України та Росії
Масове поховання військових ЗСУ неподалік звільненого Ізюму, Харківщина, 15 вересня 2022 року
8 Масове поховання військових ЗСУ неподалік звільненого Ізюму, Харківщина, 15 вересня 2022 року
Масове поховання військових ЗСУ неподалік звільненого Ізюму, Харківщина, 15 вересня 2022 року
9 Масове поховання військових ЗСУ неподалік звільненого Ізюму, Харківщина, 15 вересня 2022 року
Масове поховання військових ЗСУ неподалік звільненого Ізюму, Харківщина, 15 вересня 2022 року
10 Масове поховання військових ЗСУ неподалік звільненого Ізюму, Харківщина, 15 вересня 2022 року
Масове поховання військових ЗСУ неподалік звільненого Ізюму, Харківщина, 15 вересня 2022 року
11 Масове поховання військових ЗСУ неподалік звільненого Ізюму, Харківщина, 15 вересня 2022 року
Масове поховання військових ЗСУ неподалік звільненого Ізюму, Харківщина, 15 вересня 2022 року
12 Масове поховання військових ЗСУ неподалік звільненого Ізюму, Харківщина, 15 вересня 2022 року
Масове поховання військових ЗСУ неподалік звільненого Ізюму, Харківщина, 15 вересня 2022 року
13 Масове поховання військових ЗСУ неподалік звільненого Ізюму, Харківщина, 15 вересня 2022 року
Масове поховання військових ЗСУ неподалік звільненого Ізюму, Харківщина, 15 вересня 2022 року
14 Масове поховання військових ЗСУ неподалік звільненого Ізюму, Харківщина, 15 вересня 2022 року
Після звільнення міста 12 вересня депутат Ізюмської міської ради Максим Стрельніков заявив, що&nbsp;щонайменше тисяча цивільних жителів Ізюму загинула за час російської окупації
15 Після звільнення міста 12 вересня депутат Ізюмської міської ради Максим Стрельніков заявив, що щонайменше тисяча цивільних жителів Ізюму загинула за час російської окупації
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

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