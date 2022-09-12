Щонайменше тисяча цивільних в Ізюмі загинула за час окупації – депутат міськради

Щонайменше тисяча громадянських жителів Ізюма загинула за час окупації міста російськими військами, заявив на брифінгу депутат Ізюмської міської ради Максим Стрельніков 12 вересня.

За його словами, «окупанти тут, як і в інших місцях, чинили військові злочини, їх намагалися приховати».

«За інформацією, якою ми володіємо, щонайменше 1 тисяча місцевих жителів загинули внаслідок саме військових дій», – повідомив він.

Стрельніков уточнив, що ще більше людей постраждали через відсутність своєчасної медичної допомоги.

«Російські окупанти ще в березні зруйнували всі медичні установи в Ізюмі, вони не функціонували, доступ до ліків також був обмежений», – додав він.

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Депутат стверджує, що, за попередніми даними, наразі в Ізюмі лишається близько 10 тисяч мирних жителів. Стрельніков зазначив, що понад 80% міської інфраструктури зруйновано, в тому числі систему централізованого теплопостачання.

«Необхідно провести експертизу та проектні роботи, щоб розпочати відновлення міста, яке дуже сильно постраждав внаслідок військових дій та окупації», – вважає він.

Генеральний штаб повідомив увечері 12 вересня, що на деокупованих територіях триває зачистка, правоохоронці фіксують воєнні злочини російських військ.

Російські війська відійшли з Ізюма 10 вересня – це підтвердили Міністерства оборони України та Росії.