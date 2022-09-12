Командування РФ «призупинило» відправку нових підрозділів до України – Генштаб

Російське командування зупинило відправку сформованих підрозділів до України, йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України 12 вересня.

«Військове командування Російської Федерації призупиняє відправку нових, вже сформованих, підрозділів на територію України. Поточна ситуація на театрі бойових дій і недовіра до вищого командування змусила велику кількість добровольців категорично відмовитись від перспективи служби в бойових умовах», – йдеться в зведенні.

За даними штабу, ситуацію погіршує ставлення до поранених військових у Росії: «у російських шпиталях свідомо спрощуються діагнози та характер бойових травм, не надається час на реабілітацію, щоб швидше повернути військовослужбовців у зону бойових дій».

Від російських обстрілів постраждала інфраструктура в Харкові, Запоріжжі, низці населених пунктів Донецької області.

«Загалом, протягом поточної доби ворог завдав п’ять ракетних, понад 10 авіаційних ударів та провів більше 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових і цивільних об’єктах на території України», – повідомляє штаб.

За даними командування, Сили оборони України відбили атаки російських військ у районах Майорська, Миколаївки Другої, Бахмута, Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки.

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«Протягом доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила сім ударів – уражено п’ять опорних пунктів та місць зосередження живої сили і техніки, знищено дві позиції засобів протиповітряної оборони противника», – йдеться в зведенні.

На деокупованих територіях триває зачистка, штаб попереджає про високий ризик мінної небезпеки. Правоохоронці фіксують воєнні злочини російських військ, представники місцевої влади намагаються «уникнути гуманітарної катастрофи, яка є наслідком постійних обстрілів, ракетних та авіаційних ударів противника, відсутності електроенергії, продуктів харчування і ліків під час попередньої діяльності на раніше захоплених територіях російських окупантів».

11 вересня Генштаб ЗСУ повідомив, що загалом від російської окупації звільнено понад 3 тисячі квадратних кілометрів української території.