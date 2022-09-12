«Військова здобич»: знімки захопленої ЗСУ російської техніки (фотогалерея)

4 Інструкція з експлуатації російської безпілотної системи «Орлан».



У попередніх боях в Україні було збито та відновлено для роботи ЗСУ чимало російських безпілотників, але під час українського контрнаступу разом із БПЛА було вилучено всю систему «Орлан-10», включаючи антени-передавачі та докладні буклети з інструкціями