У результаті швидкого контрнаступу Збройних сил України на Харківщині, в результаті якого було звільнено за даними Генштабу понад 3 тисячі квадратних кілометрів української території, українські військові здобули значну кількість покинутої російської техніки та боєкомплекту. Це є у фотосвідченнях з фронту. Натомість, у Росії стверджують, що на Харківщині відбулося сплановане відведення російських військ для «досягнення заявлених цілей звільнення Донбасу з-під українського контролю».
«Військова здобич»: знімки захопленої ЗСУ російської техніки (фотогалерея)
Харківщина: фотографії із трофейною російською технікою і покинутим боєкомплектом