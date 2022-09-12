Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Фотогалереї

«Військова здобич»: знімки захопленої ЗСУ російської техніки (фотогалерея)

Харківщина: фотографії із трофейною російською технікою і покинутим боєкомплектом

У результаті швидкого контрнаступу Збройних сил України на Харківщині, в результаті якого було звільнено за даними Генштабу понад 3 тисячі квадратних кілометрів української території, українські військові здобули значну кількість покинутої російської техніки та боєкомплекту. Це є у фотосвідченнях з фронту. Натомість, у Росії стверджують, що на Харківщині відбулося сплановане відведення російських військ для «досягнення заявлених цілей звільнення Донбасу з-під українського контролю».

Російська бронетехніка-амфібія затонула під час перетину водного шляху в Харківській області. Кремль стверджує, що на Харківщині відбулося сплановане відведення російських військ для &laquo;досягнення заявлених цілей звільнення Донбасу з-під українського контролю&raquo;, однак численні фото покинутої російської військової техніки та боєкомплекту свідчать про те, що російська армія хаотично втікала від контрнаступу ЗСУ
1 Російська бронетехніка-амфібія затонула під час перетину водного шляху в Харківській області.

Кремль стверджує, що на Харківщині відбулося сплановане відведення російських військ для «досягнення заявлених цілей звільнення Донбасу з-під українського контролю», однак численні фото покинутої російської військової техніки та боєкомплекту свідчать про те, що російська армія хаотично втікала від контрнаступу ЗСУ
Це зображення трофейної російської самохідної гаубиці 2С19 &laquo;Мста-С&raquo; опублікували українські військові 12 вересня. Ця фотографія тільки одна з багатьох знімків, які з&rsquo;явилися останніми днями, що на них зображено російську техніку, очевидно, покинуту загарбниками під час відступу з північно-східної України
2 Це зображення трофейної російської самохідної гаубиці 2С19 «Мста-С» опублікували українські військові 12 вересня.

Ця фотографія тільки одна з багатьох знімків, які з’явилися останніми днями, що на них зображено російську техніку, очевидно, покинуту загарбниками під час відступу з північно-східної України
11 вересня український військовий волонтер Павло Кащук на своїй сторінці у Facebook опублікував це та декілька інших фото, на яких зображений захоплений російський безпілотник-розвідник &laquo;Орлан-10&raquo;
3 11 вересня український військовий волонтер Павло Кащук на своїй сторінці у Facebook опублікував це та декілька інших фото, на яких зображений захоплений російський безпілотник-розвідник «Орлан-10»
Інструкція з експлуатації російської безпілотної системи &laquo;Орлан&raquo;. У попередніх боях в Україні було збито та відновлено для роботи ЗСУ чимало російських безпілотників, але під час українського контрнаступу разом із БПЛА було вилучено всю систему &laquo;Орлан-10&raquo;, включаючи антени-передавачі та докладні буклети з інструкціями
4 Інструкція з експлуатації російської безпілотної системи «Орлан».

У попередніх боях в Україні було збито та відновлено для роботи ЗСУ чимало російських безпілотників, але під час українського контрнаступу разом із БПЛА було вилучено всю систему «Орлан-10», включаючи антени-передавачі та докладні буклети з інструкціями
Російські гранатомети захоплені українськими військами під час наступу в Харківській області
5 Російські гранатомети захоплені українськими військами під час наступу в Харківській області
Українська політикиня Юлія Яцик позує із захопленою російською бронемашиною, на якій розвивається прапор України, у Харківській області. Це фото було опубліковане на її сторінці у Facebook 11 вересня
6 Українська політикиня Юлія Яцик позує із захопленою російською бронемашиною, на якій розвивається прапор України, у Харківській області.
Це фото було опубліковане на її сторінці у Facebook 11 вересня
На фото, оприлюдненому українськими військовими 11 вересня, трофейний російський танк завантажують на транспортер у Харківській області. Генштаб ЗСУ перед початком контрнаступу тимчасово заборонив журналістам працювати у зоні бойових дій. Тому&nbsp;велика частина зображень, що надходять з регіону, обмежена тим, що український і російський уряди дозволили оприлюднити &nbsp;
7 На фото, оприлюдненому українськими військовими 11 вересня, трофейний російський танк завантажують на транспортер у Харківській області.

Генштаб ЗСУ перед початком контрнаступу тимчасово заборонив журналістам працювати у зоні бойових дій. Тому велика частина зображень, що надходять з регіону, обмежена тим, що український і російський уряди дозволили оприлюднити

 
Покинута російська бойова інженерна машина ІМР-2 під Ізюмом на Харківщині.&nbsp;&nbsp; Незважаючи на величезні територіальні здобутки України впродовж останніх днів, відео з прокремлівських каналів, які циркулюють у Telegram, твердять, що український контрнаступ зіткнувся із запеклим опором російської армії.
8 Покинута російська бойова інженерна машина ІМР-2 під Ізюмом на Харківщині.  

Незважаючи на величезні територіальні здобутки України впродовж останніх днів, відео з прокремлівських каналів, які циркулюють у Telegram, твердять, що український контрнаступ зіткнувся із запеклим опором російської армії.
У Балаклії, у день звільнення від окупації РФ, сфотографували покинуту російську бронетехніку з новітніми оптичними системами. Фото від 10 вересня 2022 року
9 У Балаклії, у день звільнення від окупації РФ, сфотографували покинуту російську бронетехніку з новітніми оптичними системами. Фото від 10 вересня 2022 року
Павло Кащук позує із самурайським мечем на тлі захопленої російської військової техніки. Харківщина
10 Павло Кащук позує із самурайським мечем на тлі захопленої російської військової техніки. Харківщина
Українські війська збираються для колективного фото біля трофейної 2С19 &laquo;Мста&raquo;, яку російська армія покинула під час хаотичного відступу.&nbsp; Самохідні гаубиці є одними з найпотужніших артилерійських знарядь Росії. Їхня вартість близько 1,5 мільйона доларів за одиницю
11 Українські війська збираються для колективного фото біля трофейної 2С19 «Мста», яку російська армія покинула під час хаотичного відступу. 

Самохідні гаубиці є одними з найпотужніших артилерійських знарядь Росії. Їхня вартість близько 1,5 мільйона доларів за одиницю
Покинута російська позиція у Балаклії. 10 вересня 2022 року Серед ящиків із боєприпасами та артилерійськими снарядами можна побачити ще запаковані реактивні гранати
12 Покинута російська позиція у Балаклії. 10 вересня 2022 року

Серед ящиків із боєприпасами та артилерійськими снарядами можна побачити ще запаковані реактивні гранати
Російська бронемашина, захоплена українськими військовими на Харківщині. Машину ховали під маскувальним брезентом, який допомагав ховати її від безпілотників
13 Російська бронемашина, захоплена українськими військовими на Харківщині.

Машину ховали під маскувальним брезентом, який допомагав ховати її від безпілотників
Покинутий російський блокпост у Харківській області. 12 вересня Міністерство оборони Великої Британії у своєму звіті заявило, що блискавичне просування ЗСУ, яке відбило кілька міст, ключових для логістики російського вторгнення, має &laquo;значні наслідки для загального оперативного плану Росії&raquo;
14 Покинутий російський блокпост у Харківській області.

12 вересня Міністерство оборони Великої Британії у своєму звіті заявило, що блискавичне просування ЗСУ, яке відбило кілька міст, ключових для логістики російського вторгнення, має «значні наслідки для загального оперативного плану Росії»
Зображення 16x9

Еймос Чаппл

Фотограф та дослідник фотографії, який народився в Новій Зеландії та має особливий інтерес до колишнього СРСР.

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG