Російські медіа повідомляють про вибух у Ростовській області РФ

Жителі кількох міст Ростовської області почули звук, схожий на вибух, повідомляє російська служба Радіо Свобода з посиланням на місцеві медіа.

За даними локального видання 161.RU, відстань між крайніми точками, де чули вибух – майже 200 кілометрів – від Новошахтинська на півночі до Єйська на півдні.

Місцеві також повідомляють, що в деяких місцях затремтіли паркани, в районі села Пєшково було видно три-чотири осередки чорного диму. У Ростові-на-Дону спрацювали сигналізації автомобілів, джерела TheInsider кажуть, що вибухи було чутно одразу в трьох різних частинах міста, але диму видно не було.

Читайте також: У Зеленського розповіли, як Захід має відреагувати на обстріл РФ об’єктів інфраструктури

Видання Baza, посилаючись на фотографії та відео очевидців, повідомляє, що в Таганрозі спрацювала система протиповітряної, а поряд із селом Чалтир (приблизно за 20 кілометрів від Ростова-на-Дону) видно чорний дим.

У пресслужбі головного управління МНС по Ростовській області 161.ru заявили, що у них немає інформації про вибухи чи інші надзвичайні ситуації. Влада регіону ситуацію не коментувала.

У Бєлгородській області Росії у серпні сталася пожежа на складі боєприпасів, повідомив губернатор регіону Вʼячеслав Гладков. За його словами, інцидент стався у районі села Тимонове внаслідок «внаслідок спекотної погоди».