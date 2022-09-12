У Зеленського розповіли, як Захід має відреагувати на обстріл РФ об’єктів інфраструктури

Захід має відреагувати на обстріл Росією українських об’єктів інфраструктури, надавши Україні системи протиракетної та протиповітряної оброни. Про це заявив 12 вересня антикризовий радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

«Маємо розуміти: Росія не вміє воювати на полі бою, тому хоче воювати з цивільними. Терористична атака на Харківську ТЕЦ 11.09 – не остання спроба вдарити по критичній інфраструктурі й позбавити людей тепла/світла. Обов’язкова відповідь світу — ППО/ПРО для України», – написав він у своєму твітері.

11 вересня внаслідок російських ракетних обстрілів по об’єктах критичної інфраструктури сталося знеструмлення в Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Сумській, Полтавській, Сумській, Харківській областях. Повідомлялося про перебої з постачанням води. Електропостачання низки областей станом на пізній вечір неділі було відновлене.

Через вибухи почалася сильна пожежа на Харківській ТЕЦ-5. Влада повідомляла, що двоє людей загинули, ще двоє були поранені внаслідок удару РФ по об’єктах критичної інфраструктури Харківщини.

Вранці Олег Синєгубов, голова Харківської ОВА, повідомив, що по області електро- та водопостачання відновлено на 80%. Роботи тривають.

У посольстві США назвали атаку РФ на об’єкти інфраструктури очевидною відповіддю на успіхи ЗСУ на фронті.

Президент Володимир Зеленський у зв’язку з подіями звернувся до росіян: «Холод, голод, темрява й спрага – для нас не так страшно й смертельно, як ваші «дружба й братерство».