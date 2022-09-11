«Без світла чи без вас? Без вас» – Зеленський прокоментував знеструмлення через обстріли

Президент України Володимир Зеленський прокоментував обстріли, які призвели до знеструмлення в кількох регіонах України 11 вересня.

«Навіть крізь непроглядну темряву Україна й цивілізований світ чітко бачать ці терористичні акти. Навмисні й цинічні ракетні удари по цивільній критичній інфраструктурі. Жодних військових об’єктів», – заявив він.

Зеленський вказав на знеструмлення Харківської та Донецької областей. За його даними, часткові проблеми з живленням спостерігалися в Запорізькій, Дніпропетровській та Сумській областях.

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Водночас він підкреслив, що удари по цивільній інфраструктурі не схилять Україну до поступок.

«Читайте по губах: Без газу чи без вас? Без вас. Без світла чи без вас? Без вас. Без води чи без вас? Без вас. Без їжі чи без вас? Без вас. Холод, голод, темрява й спрага – для нас не так страшно й смертельно, як ваші «дружба й братерство», – йдеться в коментарі голови держави.

Внаслідок російських обстрілів кілька областей 11 вересня залишилися без світла, енергопостачання вже почали відновлювати. У Харкові обстріл поцілив по Харківській ТЕЦ-5.