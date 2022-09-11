Без світла повністю чи частково лишилися п’ять областей – Тимошенко

Внаслідок російських обстрілів кілька областей залишилися без світла, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко увечері 11 вересня.

Він зазначив, що рятувальники наразі ліквідовують пожежу в Харкові, куди поцілили дві ракети.

«Енергетики працюють над відновленням роботи систем критичної інфраструктури, щоб якнайшвидше з’явилася електроенергія в лікарнях та інших життєвоважливих об’єктах. Громади, які зараз без світла, будуть заживлені найближчим часом. Поки що без світла низка областей: Харківська, Сумська, Полтавська, Дніпропетровська та частково Донецька», – заявив він.

Тимошенко попередив, що перебої зі світлом можливі по всій країні.

Згодом він повідомив про відновлення енергопостачання у Сумській та Дніпропетровській областях.

Радник голови ОП Михайло Подоляк повідомив, що обстріли поцілили, зокрема, по Харківській ТЕЦ-5.

«Це безумовний прояв тероризму Росії та її бажання масово залишити мирних громадян без світла й тепла. Така боягузлива «відповідь» за втечу власної армії з поля бою», – прокоментував Подоляк.

Раніше очільники місцевої влади повідомили про знеструмлення та перебої з енергопостачанням у кількох регіонах України внаслідок російських обстрілів.