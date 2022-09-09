«На межі катастрофи». Як в Енергодарі виживають без світла та води?

Через бойові дії та постійні обстріли на цьому тижні знеструмлюються переважно окуповані території Запорізької області. Так, Бердянськ та Бердянський район перебував без світла майже дві доби. Зникає періодично електрика в Мелітопольському районі, але найбільше страждають жителі Енергодара, в якому деякі райони вже тривалий час – без електрики та без водопостачання. Проєкт «Новини Приазовʼя» дізнался, як люди виживають в таких умовах.

6 вересня жителі Енергодара повідомили, що в місті пролунав потужний вибух. Після чого в місті одночасно зникли світло та водопостачання. Вранці 7 вересня, після пошкодження підстанції «Луч» внаслідок чисельних обстрілів, без електропостачання в Енергодарі залишилися 1-2 мікрорайони міста, повідомив мер міста Дмитро Орлов . За його даними, вже декілька місяців саме в цій частині міста немає і побутового газу, люди тут найбільше потерпають від наслідків обстрілів і вже «фактично знаходяться на межі гуманітарної катастрофи».

. За його даними, вже декілька місяців саме в цій частині міста немає і побутового газу, люди тут найбільше потерпають від наслідків обстрілів і вже «фактично знаходяться на межі гуманітарної катастрофи». 7 та 8 вересні обстріли призвели до нового знеструмлення міста. Як пояснив Орлов, комунальники та інші служби просто «не встигають завершити одні аварійно-відновлювальні роботи, як черговий обстріл зводить їхню роботу нанівець і треба все починати з початку». На вечір 8 вересня місто знов було знеструмлене. Також повідомлялось, що світла немає і в навколишніх селах та інших населених пунктах області. Тому прогнозувати терміни відновлення електропостачання неможливо. Жителів Енергодара просять зробити запаси питної води та сформувати запас продуктів, які не потребують приготування.

Законна влада Енергодара наголошує, що місто обстрілюють окупаційні сили, російське командування стверджує, що не завдає ударів по цивільній інфраструктурі.

Житель Енергодара, місцевий активіст Максим Щербина повідомив «Новинам Приазовʼя», що через відсутність світла помпи не можуть качати воду, тому місто перебуває без холодної та гарячої води. Станом на вечір 8 вересня в деяких районах міста відновили постачання холодної води.

Коли проблем зі світлом не було, готували в електропечах, мультиварках

«Був перебитий газопровід і окупаційні війська не давали виїхати й відремонтувати. До цього моменту проблем зі світлом не було, тому готували в електропечах, мультиварках, у кого що було«, – розповів він.



«Взагалі місто Енергодар специфічне. Воно поділене на райони з 1 по 7, перші два райони, які будувались, туди підводили газ, а інші райони вони йшли одразу з електрообладнанням, тобто в будинки не підведено газ», – пояснив активіст.



За інформацією Щербини, жителі, де немає світла, зазвичай їздять в ту частину міста, яка зі світлом.



«Проблема в тому, що у людей багато їжі заготовлено в холодильниках, коли електроенергії немає, все це пропадає, тому люди шукають можливість поїхати до когось, щоб зберегти продукти в холодильних камерах», – сказав активіст.



Він стверджує, що магазини в Енергодарі працюють під контролем окупаційної влади: «Логістику з Мелітополя вони наладили, продукти є. Однак важко розраховуватись, бо люди отримують гроші на картки, а коли немає світла не можуть розрахуватись. З готівкою дуже скрутно. Є можливість під якість відсоток до 10-20% зняти готівку, але коли немає світла то і цього зробити неможна».



Енергодарець нагадує, що в найближчому майбутньому в місті буде нова проблема – відсутність опалення. За його даними, 1-2 райони міста опалювалися від теплової станції.



«Коли працювала Запорізька теплова станція, частина води йшла на обігрів і будинків, і на гарячу воду. А 3-7 райони опалювалися від ЗАЕС і підігрівалися на теплорозподільних пунктах. Знову ж таки, завдяки електропідігрівачам», – пояснив Щербина.



«Якщо блоки зупинять на станції, то виникне питання як підігрівати воду, де брати енергію. Раніше на станцію йшли 4 резервні лінії, зараз залишилася одна і та постійно під обстрілами», – наголосив активіст.



Він розповів, що у місті також є проблема з освітленням не тільки для міста, але і для лікарні – реанімація, інші відділення, яким потрібна електроенергія для обладнання, що підтримує життя: «Перед війною було встановлено два автоматичні дизель-генератори, але постійно їх треба технічно обслуговувати, потрібно паливо».

Бердянськ: «готують їжу на мангалі»

В окупованому Бердянську з 4 вересня не було світла майже 40 годин. Як пояснив виконувач обов'язків міського голови Бердянська Олександр Свідло , енергетично Бердянськ залежить від Мелітополя, адже електроенергія постачається високовольтними лініями з одного міста до іншого.

, енергетично Бердянськ залежить від Мелітополя, адже електроенергія постачається високовольтними лініями з одного міста до іншого. Міський голова Мелітополя Іван Федоров , коментуючи відключення електропостачання, зокрема у Мелітопольському районі, сказав, що існує дві версії щодо причин того, що сталося. Або аварійне відключення пов'язане з руйнуваннями ліній електропостачання. За другою версією, яку поширили окупаційні сили, відключення було пов'язане з перемиканням Мелітополя на живлення з Криму. Однак, Федоров стверджує, що технічно це було неможливо.

, коментуючи відключення електропостачання, зокрема у Мелітопольському районі, сказав, що існує дві версії щодо причин того, що сталося. Або аварійне відключення пов'язане з руйнуваннями ліній електропостачання. За другою версією, яку поширили окупаційні сили, відключення було пов'язане з перемиканням Мелітополя на живлення з Криму. Однак, Федоров стверджує, що технічно це було неможливо. Ввечері 8 вересня Федоров повідомив про чергове знеструмлення міста.

Жителі Бердянська, які залишаються у місті, на умовах анонімності розповіли «новинам Приазовʼя», що під час тривалої відсутності електрики та без газопостачання готували собі їжу на мангалі. Містяни нагадують, що газу в Бердянську немає з початку окупації.



Олександр Свідло в коментарі «Новинам Приазовʼя» зазначив, що через тривалу відсутність електрики в місті виникають серйозні проблеми з водопостачанням, а саме з якістю води: «Де воно відновлене, якість води дуже погана. Зі свідчень мешканці і роликів, які вони знімають, видно колір води. На мій погляд, така вода непридатна для споживання».

За словами Свідло, головною проблемою залишається відсутність газопостачання, від чого залежить опалювальний сезон в місті.

Ми, про всяк випадок, закликаємо мешканців покинути місто, виїхати

«Люди в розпачі, одна річ це приготування їжі без газу, до чого можна прилаштуватися, придбати електропечі, але ж головна проблема – опалення, щоб місто не замерзло. Ми, про всяк випадок, закликаємо мешканців покинути місто, виїхати, ніякої гарантії того, що буде опалення немає», – підкреслив в.о. міського голови.



У повідомленні Бердянської міській раді також вказують, що жителі окупованих територій готуються до холодного сезону: «Генератори, буржуйки, саморобні прилади для обігріву та готування їжі на вугіллі та дровах закуповують навіть мешканці з багатоквартирних будинків. Люди у відчаї намагаються навіть встановлювати у багатоповерхових будинках газові балони. Що звісно ніким не контролюється та несе небезпеку не тільки для відчайдух, але і для їх сусідів».



Зазначається, що з наближенням холодів все більше жителів міста приймають рішення про виїзд з окупації, «оскільки не готові фізично жити в таких умовах». За даними бердянської влади, разом з мешканцями Маріуполя та донецького регіону зараз у місті перебувають близько 50 тисяч осіб.