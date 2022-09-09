Із Севастополя повідомляють про чергові звуки вибухів

В окупованому Росією Севастополі близько 6:30 ранку 9 вересня було чути звуки вибухів, повідомив кореспондент проєкту Радіо свобода «Крим.Реалії». За його словами, від цих звуків у центральній частині міста «затремтіли шибки». Чи був звук вибухом – невідомо.

Окупаційна влада Севастополя і Криму не повідомляла про можливі вибухи в місті. Також інформації про це немає на місцевих ресурсах.

В останні тижні у Криму та Севастополі часто чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це збитям «українських безпілотників» та «роботою ППО».

Низка вибухів сталися одразу на кількох військових об’єктах, один з наймасштабніших – на аеродромі Саки. Як писало агентство Reuters із посиланням на джерело в офіційних колах ЄС, внаслідок таких вибухів було знищено або виведено з ладу понад половину всієї авіації Чорноморського флоту Росії.

7 вересня у Генштабі ЗСУ вперше офіційно визнали «серію успішних ракетних ударів по кримським авіабазам противника, перш за все – по аеродрому Саки».