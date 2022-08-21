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У Севастополі вранці знову пролунав вибух

Ілюстраційне фото. Вид на Південну бухту в Севастополі, де триває завантаження крилатих ракет типу « Калібр » на підводний човен, 18 серпня

Рано вранці 21 серпня у окупованому Севастополі знову чули вибух, повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на свого кореспондента.

Вибух пролунав близько 6:33. Диму чи роботи протиповітряної оборони помітно не було.

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Напередодні ввечері російська влада Севастополя заявила про роботу ППО і закликала жителів міста «менше знімати і тим більше викладати відео з роботою наших систем протиповітряної оборони». Крім того, медіа повідомляли про роботу ППО у районі Оленівки Чорноморського району Криму.

Останніми днями у Криму та Севастополі сталася низка вибухів. Російська влада заявила про збиття безпілотників і роботу ППО, але жодних підтверджень своїх слів не надала. Користувачі соцмереж публікували відео, ймовірно, роботи російської протиповітряної оборони.

Вибухи в окупованому Криму

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