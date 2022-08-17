В Україні немає обмежень щодо ударів по окупованому Криму – Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна не має заборони від західних партнерів на враження російських військових об’єктів у окупованому Криму. Про це він розповів в інтерв’ю «Голосу Америки».

«У нас є домовленості зі США, що ми не будемо використовувати зброю, надану нам США та партнерами, по території Російської Федерації. Але, якщо ми сьогодні говоримо про деокупацію тимчасово окупованих територій України, де є ворог, то, відповідно, у нас таких обмежень немає», – заявив Резніков.

Міністр висловив сподівання, що буде ухвалене політичне рішення про надання Україні ракет ATACMS для установок HIMARS, здатних бити на 150 і 300 кілометрів.

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Він зазначив, що ATACMS «додадуть дуже багато позитиву на полі бою для України та всього цивілізованого світу, як HIMARS вже дуже сильно змінили картинку бою».

Вранці 16 серпня сталися вибухи у Джанкойському районі анексованого Криму. Повідомлялося про вибухи на складах боєприпасів, трансформаторну підстанцію та пошкодження залізниці. Російська влада заявила, що з району села Майське в Джанкойському районі евакуювали понад 3 тисячі жителів.

Вранці 16 серпня сталися вибухи у Джанкойському районі окупованого Криму. Повідомляли про вибухи на складах боєприпасів, трансформаторній підстанції та пошкодження залізниці. Російська влада заявила, що з району села Майське в Джанкойському районі евакуювали понад три тисячі жителів.

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Міністерство оборони Росії раніше заявило, що причиною вибуху на військовому складі була «диверсія». При цьому в російському міністерстві не уточнили, хто стоїть за організацією диверсії, і чи є підозрювані.

Інформація про ці вибухи надійшла через тиждень після вибухів на військовому аеродромі в Новофедорівці, біля міста Саки, в окупованому Криму. Командування Повітряних сил Збройних сил України заявляло, що у Новофедорівці було знищено дев’ять російських літаків.

Міністерство оборони Росії тоді заявило про «детонацію кількох авіаційних боєприпасів», тоді як Міноборони України нагадало про правила пожежної безпеки.