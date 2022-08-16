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The New York Times: до вибухів біля Джанкоя причетний «елітний український підрозділ»

Дим від вибуху боєприпасів у Джанкойському районі, 16 серпня 2022 року

Видання The New York Times із посиланням на високопоставленого українського чиновника повідомило, що до вибухів біля Джанкоя в окупованому Криму причетний елітний український військовий підрозділ. Чиновник говорив на умовах анонімності, додає видання.

Міністерство оборони Росії раніше заявило, що причиною вибуху на військовому складі була «диверсія». При цьому в російському міністерстві не уточнили, хто стоїть за організацією диверсії, і чи є підозрювані.

У російському військовому відомстві стверджують, що в результаті було завдано шкоди цивільним об’єктам, у тому числі ЛЕП, електростанції, залізничному полотну, житловим будинкам.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак, ймовірно, коментуючи події в Криму, написав у твітері: «Операція «демілітаризація» в ювелірному стилі ЗСУ триватиме до повної деокупації українських територій. Наші воїни – найкращі спонсори гарного настрою. Крим – це Україна».

Він прямо не уточнив, чи стоять ЗСУ за новими вибухами в Криму. Українські військові вибухи на півострові не коментували.

Вранці 16 серпня сталися вибухи у Джанкойському районі окупованого Криму. Повідомлялося про вибухи на складах боєприпасів, трансформаторній підстанції та пошкодження залізниці. Через вибухи змінили розклад руху поїздів.

Вибухи в окупованому Криму

У Міноборони Росії вранці підтвердили, що на майданчику з боєприпасами у Майському Джанкойського району Криму сталося займання.

Російська влада заявила, що близько 2000 людей евакуйовано з району села Майське. Підконтрольний голова Криму Сергій Аксьонов повідомив про двох постраждалих внаслідок вибухів.

Крім того, 16 серпня, за даними російських ЗМІ, сталися вибухи на російському військовому аеродромі в селищі Гвардійське Сімферопольського району Криму. Офіційно цю інформацію наразі не коментували.

Інформація про сьогоднішні вибухи надійшла через тиждень після вибухів на військовому аеродромі в Новофедорівці, біля міста Саки, в окупованому Криму. Командування Повітряних сил Збройних сил України заявляло, що у Новофедорівці було знищено дев’ять російських літаків.

Міністерство оборони Росії тоді заявило про «детонацію кількох авіаційних боєприпасів», тоді як Міноборони України нагадало про правила пожежної безпеки.

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