Росія минулої доби втратила 9 літаків, 15 танків та 7 артилерійських систем – Генштаб ЗСУ

Через повномасштабне вторгнення в Україну Росія минулої доби втратила 9 літаків, 15 танків та 7 артилерійських систем, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За повідомленням, від початку вторгнення Москва втратила близько 42 800 своїх військових, за останню добу – 160.

Крім того, за даними Генштабу, Росія втратила:

1832 танків (+15 за останню добу)

4086 бойових броньованих машин (+10)

971 артилерійські системи (+7)

261 РСЗВ

133 засоби ППО (+1)

223 літаки (+9)

193 гелікоптери

766 БПЛА оперативно-тактичного рівня (+9)

185 крилатих ракет

15 кораблів /катерів

3005 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн (+7)

89 одиниць спеціальної техніки (+2).

У Генштабі додають, що найбільших втрат минулої доби Росія зазнала на Донецькому напрямку.

За останніми даними Пентагону, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

Наприкінці липня директор ЦРУ Вільям Бернс оцінив російські втрати у війні проти України в 15 тисяч людей убитими і близько 45 тисяч пораненими.



9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.



Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.