Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Росія минулої доби втратила 9 літаків, 15 танків та 7 артилерійських систем – Генштаб ЗСУ

Від початку вторгнення Москва втратила близько 42 800 своїх військових, за останню добу – 160. На архівному фото залишки збитого російського бойового літака Су-35

Через повномасштабне вторгнення в Україну Росія минулої доби втратила 9 літаків, 15 танків та 7 артилерійських систем, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За повідомленням, від початку вторгнення Москва втратила близько 42 800 своїх військових, за останню добу – 160.

Крім того, за даними Генштабу, Росія втратила:

  • 1832 танків (+15 за останню добу)
  • 4086 бойових броньованих машин (+10)
  • 971 артилерійські системи (+7)
  • 261 РСЗВ
  • 133 засоби ППО (+1)
  • 223 літаки (+9)
  • 193 гелікоптери
  • 766 БПЛА оперативно-тактичного рівня (+9)
  • 185 крилатих ракет
  • 15 кораблів /катерів
  • 3005 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн (+7)
  • 89 одиниць спеціальної техніки (+2).

У Генштабі додають, що найбільших втрат минулої доби Росія зазнала на Донецькому напрямку.

За останніми даними Пентагону, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

Наприкінці липня директор ЦРУ Вільям Бернс оцінив російські втрати у війні проти України в 15 тисяч людей убитими і близько 45 тисяч пораненими.

9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG