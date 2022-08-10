Росія минулої доби втратила 9 літаків, 15 танків та 7 артилерійських систем – Генштаб ЗСУ

Через повномасштабне вторгнення в Україну Росія минулої доби втратила 9 літаків, 15 танків та 7 артилерійських систем, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
За повідомленням, від початку вторгнення Москва втратила близько 42 800 своїх військових, за останню добу – 160.
Крім того, за даними Генштабу, Росія втратила:
- 1832 танків (+15 за останню добу)
- 4086 бойових броньованих машин (+10)
- 971 артилерійські системи (+7)
- 261 РСЗВ
- 133 засоби ППО (+1)
- 223 літаки (+9)
- 193 гелікоптери
- 766 БПЛА оперативно-тактичного рівня (+9)
- 185 крилатих ракет
- 15 кораблів /катерів
- 3005 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн (+7)
- 89 одиниць спеціальної техніки (+2).
У Генштабі додають, що найбільших втрат минулої доби Росія зазнала на Донецькому напрямку.
За останніми даними Пентагону, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.
Наприкінці липня директор ЦРУ Вільям Бернс оцінив російські втрати у війні проти України в 15 тисяч людей убитими і близько 45 тисяч пораненими.
9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.
Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень.
Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.
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