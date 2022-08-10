Росія готує нове формування сил, але його вплив на війну в Україні навряд буде вирішальним – британська розвідка

Росія готує нове формування сил, але його вплив на війну в Україні навряд буде вирішальним, заявляють у Міністерстві оборони Британії з посиланням на дані розвідки.



«Щоб підтримати операцію в Україні, Росія майже напевно створила нове велике формування сухопутних сил, 3-й армійський корпус (3-й АК), який базується в Муліно, у Нижньогородській області на схід від Москви. Росія, ймовірно, планує забезпечити значну частину цього АК із новосформованих «добровольчих» батальйонів, які формуються по всій країні та об’єднують новобранців», – йдеться у повідомленні, опублікованому в твіттері.

За даними розвідки, російський армійський корпус зазвичай складається з 15-20 000 військовослужбовців.

«Але Росії, ймовірно, буде важко довести 3-й АК до цієї чисельності, враховуючи дуже обмежений рівень народного ентузіазму щодо добровільної участі в Україні. Ефект від цього армійського корпусу навряд чи буде вирішальним для кампанії», – додають в британській розвідці.

Напередодні російське видання «Комерсант» повідомило, що у Росії створено понад 40 «іменних» добровольчих батальйонів для участі у війні проти України. Відомо про формування таких підрозділів у Санкт-Петербурзі, в Якутії, Примор’ї, в Казані, у Чувашії, Пермському краї, в Амурській області, в Ленінградській області.