ГУР: Росія змінила тактику поповнення особового складу своєї армії

Росія змінила тактику поповнення особового складу своєї армії і намагається набрати найманців із числа громадян країн Центральної Азії, ув’язнених і представників віддалених регіонів, заявило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«У РФ активно розгортається кампанія під гаслом «від кожного суб’єкта федерації по батальйону». В її рамках Кремль зобов’язав кожен із 85 російських регіонів, включно з Кримом і Севастополем, сформувати та фінансово простимулювати по одному новому батальйону «добровольців» для участі у війні проти України. Щоправда, не всі регіони готові створювати такі батальйони за рахунок місцевого населення. Зокрема, влада Москви формує так званий «мерівський полк», в який здебільшого набираються люди з інших регіонів і навіть громадян країн Центральної Азії (Таджикистан, Киргизстан, Узбекистан). Для заохочення пропонується висока зарплата і можливість отримати громадянство РФ», – йдеться в повідомленні.

«Загалом РФ змінює тактику поповнення особового складу окупаційного контингенту на території України. Щоб уникнути небажаного оголошення мобілізації, набір військовослужбовців здійснюється через приватні військові компанії, Росгвардію і «ЛДНР», – додали у ГУР.

Крім того, за даними розвідки, фіксуються випадки примусу до підписання «контрактів» щодо місцевого населення на окупованих територіях Херсонської і Запорізької областей. «Отримано повний карт-бланш бланш від влади РФ на відбір бойовиків у колоніях», – додали у ГУР.

Крім того, за повідомленням, у Росії розпочали роботу з колишніми випускниками Челябінського танкового училища в запасі у віці до 50 років. «Їх закликають йти добровольцями до танкового батальйону, який орієнтовно формується в Пермі. Там організовується збірний пункт та прибувають танки Т-72, які терміново знімають з довготривалого зберігання», – йдеться в повідомленні.

Раніше голова Секретної розвідувальної служби Великої Британії (відомої як MI6) Річард Мур заявив, що російські військові, швидше за все, візьмуть оперативну паузу в найближчі тижні, бо Росії буде дедалі складніше забезпечувати свій особовий склад.

Минулого тижня високопоставлений представник оборонного відомства США заявив, що Росія щодня зазнає сотні втрат у повномасштабній війні в Україні та втратила тисячі лейтенантів і капітанів, а також сотні полковників і «багато» російських генералів.