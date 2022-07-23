Росія до кінця липня хоче сформувати 16 батальйонів і формує новий корпус у Нижньогородській області – розвідка

Росія до кінця липня планує сформувати 16 нових батальйонів, а також формує ще один корпус у Нижньогородській області – про це в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький.

«Перше, що стосується цих так званих добровольчих, патріотичних батальйонів. Це новий підхід, який РФ розпочала зовсім недавно. Місяць тому десь порядка 50 суб’єктів РФ отримали наказ на формування таких батальйонів, чисельність різна – 500-600 осіб. Ми чітко знаємо, що на сьогоднішній день вже сформовано 8 батальйонів. Планується сформувати до кінця місяця ще 8 батальйонів, це буде 16 батальйонів. За нашими оцінками – порядка 4 тисяч осіб в кожному регіоні, в тому числі в Криму буде такий батальон. Москва. Санкт-Петербург – усі суб’єкти РФ», – заявив Скібіцький.

За його словами, це все йде через воєнкомати і перебуває під контролем держави. «Озброєння, формування, бойове злагодження, і відповідно, вже застосування на фронті на нашій території», – сказав представник ГУР.

Крім того, за його даними, Росія зараз формує ще один корпус у Нижньогородській області – це від 10 до 15 тисяч осіб.

«Там йде і формування, і бойове злагодження й інші питання, які стосуються створення нового об’єднання. І ми не виключаємо, що воно буде перекинуте на нашу територію. Таким чином вони намагаються впорядкувати для того, щоб оці всі підрозділи, які вони набирають, формують, щоб вони мали потужний наступальний і оборонний потенціал, коли злагоджені батальйони змогли б діяти, як ті батальйони тактичних груп, які були нами розгромлені. А це великі втрати для РФ, це були найбільш відбірні, боєготові, з досвідом підрозділи, які зайшли на нашу територію», – сказав представник ГУР.

У червні командувач угруповання сил і засобів оборони міста Києва Олександр Павлюк в інтерв’ю Укрінформу повідомляв, що у західному військовому окрузі триває формування 3-го армійського корпусу чисельністю до 15,5 тисячі військовослужбовців з пунктом постійної дислокації у Муліно.

Раніше голова Секретної розвідувальної служби Великої Британії (відомої як MI6) Річард Мур заявив, що російські військові, швидше за все, візьмуть оперативну паузу в найближчі тижні після лише поступового прогресу на полі бою.

Виступаючи на Аспенському безпековому форумі в американському штаті Колорадо, Мур висловив думку, що прогрес, якого російські війська досягли в Україні за останні місяці, відносно невеликий.

«Ми говоримо про невелику кількість миль поступу. Коли вони беруть місто, нічого не залишається. Воно знищується», – сказав він.

Він додав, що MI6 вважає, що Росії буде дедалі складніше забезпечувати свій особовий склад протягом наступних кількох тижнів.