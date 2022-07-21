Голова британської розвідки вважає, що Росії може стати важко забезпечувати своїх військових

Російські військові, швидше за все, візьмуть оперативну паузу в найближчі тижні після лише поступового прогресу на полі бою – про це заявив 21 липня глава Секретної розвідувальної служби Великої Британії (відомої як MI6) Річард Мур.

Виступаючи на Аспенському безпековому форумі в американському штаті Колорадо, Мур висловив думку, що прогрес, якого російські війська досягли в Україні за останні місяці, відносно невеликий.

«Ми говоримо про невелику кількість миль поступу. Коли вони беруть місто, нічого не залишається. Воно знищується», – сказав він.

Він додав, що MI6 вважає, що Росії буде дедалі складніше забезпечувати свій особовий склад протягом наступних кількох тижнів.

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«Я думаю, що їхні можливості ось-ось вичерпаються», – сказав він.

Оперативна пауза дасть українським силам, моральний дух яких, за його словами, все ще високий, можливість завдати удару у відповідь «дедалі більшою кількістю хорошої зброї», яку вони отримали, вважає він.

Мур водночас зазначив, що війна «очевидно не закінчилася», і з наближенням зими та тиском на постачання газу «на нас чекають важкі часи». Але важливо, на його думку, щоб українські сили продемонстрували свою здатність завдати удару у відповідь, і щоб Європа продовжувала підтримувати Україну у військовому плані.

Голова розвідки також навів свою оцінку кількості росіян, убитих у війні на даний момент – 15 тисяч. Він сказав, що це «ймовірно, консервативна оцінка», і назвав «дуже закривавленим ніс» президента Росії Володимира Путіна, який очікував швидкої перемоги.

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«І це не діти середнього класу з Петербурга чи Москви. Це бідні діти з сільських районів Росії. Вони з сибірських містечок. Вони непропорційно належать до етнічних меншин. Це його гарматне м’ясо», – прокоментував Мур.

Директор ЦРУ Вільям Бернс, виступаючи днем раніше на тій же конференції, сказав, що розвідка США оцінює втрати росіян «близько 15 000 убитих і, можливо, втричі більше, ніж поранених».

Командувач Збройних сил Великої Британії 17 липня в інтерв’ю BBC заявив, що кількість загиблих і поранених росіян в Україні становить близько 50 тисяч.

Востаннє Росія оновлювала кількість загиблих у війні в березні, заявивши, що загинув 1351 військовий.