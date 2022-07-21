Україна «має істотний потенціал» для просування на фронті – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів 21 липня засідання Ставки верховного головнокомандувача – про це він повідомив у вечірньому зверненні в четвер.

За повідомленням, учасники обговорили поточну ситуацію на передовій.

«Визначили завдання на деяких тактичних напрямках для посилення наших позицій. І дуже предметно опрацювали питання про постачання новітніх озброєнь у війська – потрібно ще збільшити інтенсивність ударів по ворогу. Учасники засідання Ставки погодилися, що маємо істотний потенціал для просування наших сил на фронті й для завдання окупантам нових відчутних втрат», – розповів він.

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Зеленський також розповів, що кілька членів Сенату Сполучених Штатів запропонували Конгресу визнати агресію Росії проти України геноцидом. Він вказав на те, що такий крок пропонувала експертна група під керівництвом Андрія Єрмака та Майкла Макфола кілька місяців тому.

«І ось перший реальний результат візиту першої леді України в Сполучені Штати – сенатори Ріш, Кардін, Вікер, Блюменталь, Портман, Шахін та Грем представили проект резолюції про визнання дій Росії в Україні геноцидом. У резолюції зазначено, що дії Росії в Україні, які включають примусову депортацію до Росії та цілеспрямоване вбивство українського цивільного населення під час масових звірств, є геноцидом проти народу України», – сказав президент.

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Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».

В ООН станом на 12 липня підтвердили 5024 випадки загибелі і 6520 випадки поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.